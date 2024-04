MALO KO ZNA DA ULOGA DIJANE ERSKI NIJE BILA NAMENJENA NJOJ: Ivu Štrljić je proslavila, a evo koja njena koleginica ju je ODBILA

Ulogom ekstravagantne kreatorke Dijane Erski, Iva Štrljić, pobrala je simpatije ljubitelja ove telenovele.

No, da li ste znali da je ova uloga koju je iznela Iva Štrljić, bila prvobitno namenjena Danieli Kuzmanović, koja igra Katarinu u ovoj sapunici.

- Kada sam bila pozvana za rad na ovoj seriji, namenjena mi je bila druga uloga, Dijana Erski. Onda smo probali i Katarinu, te se nekako odlučilo da ću tumačiti Katarinu. Moram da budem iskrena, Iva Štrljić fantastično donosi ulogu Dijane. U trenutku kada smo probali, Žarko Jokanović nije u potpunosti raspisao ulogu Katarine, već kada je saznao da ću je ja tumačiti i kada smo krenuli u ceo taj proces onda je krenuo da je raspisuje. Nisam znala kako će i šta će se dešavati sa mojim likom na dalje- rekla je ranije Daniela.

Ulogom Dijane Erski osvojila je publiku od sedam do 77 godina.

- Toliko sam radosti i pohvala doživela od prvog pojavljivanja u seriji koje su mi značajno ukrasile život. Ljudi imaju potrebu da mi priđu i kažu koliko im se dopada to kako radim svoj posao, svakodnevno, kako uživo tako i na mrežama, dobijam krupne reči podrške za način oživljavanja lika Dijane Erski. Devojčice često pišu kako bi volele da budu kao ja kada porastu i mene to posebno dirne jer mi je ta činjenica znak da sam uradila nešto dobro i važno. Šta može da bude veće od toga da ste ušli u srce najmlađima, da će vas po nečemu njima dragom pamtiti? Ima ljudi koji kažu da bi voleli da me gledaju u svim serijama i meni taj nalet ljubavi publike tako popuni srce da sa snagom gorostasa mogu da nastavim dan. Ne moram da objašnjavam da je Dijanino “doviđence“ ušlo u narod tako da se mnogi baš na taj način pozdravljaju - kaže ona.

