NAJBOGATIJI ČOVEK NA SVETU KUPIO VILU NA OSTRVU KOJE ZOVU "BUNKER MILIJARDERA" Cena je astronomska, a evo kako izgleda (VIDEO)

Džef Bezos kupio je treću nekretninu na elitnom ostrvu Indijan krik u Majamiju za neverovatnih 90 miliona dolara.

Kako piše Page Six, kontroverzni osnivač Amazona kupio je vilu na obali u otmenoj četvrti, često zvanoj i "Bunker milijardera", u vantržišnoj transakciji, izvestio je Bloomberg u utorak.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, adquirió una tercera propiedad en la exclusiva isla de Indian Creek, ubicada en Miami-Dade. Según Bloomberg, la enorme mansión está valorada en $90 millones. https://t.co/4JLFkzJEsL pic.twitter.com/WmvyNMhtTQ — Univision 23 Miami (@Univision23) April 5, 2024

Ovaj dvorac u stilu odmarališta ima raskošno dvorište s pogledom na okean s nekoliko negovanih vrtova, veliki prilaz savršen za mnoge milijarderove luksuzne automobile i predivan bazen.

Upućeni su za The Post rekli da Bezos namerava da živi u kući dok dovršava rušenje svoja dva druga prebivališta na pomenutom otoku. Inače, Bezos je kupio svoju novu "palatu" po i te kako visokoj ceni, jer zapisi do kojih je došao The Post pokazuju da je poslednji put prodata za samo 2,5 miliona dolara, i to još 1998. godine. Visoka cena nekretnine očito signalizira koliko je područje postalo poželjno za stanovanje.

Inače, ovo ostrvo i komšiluk su poznati po brojnim domovima zvezda, a tamo stanuju Tom Brejdi, Karl Ajkan, Džered Kušner i Ivanka Tramp.

¡Impresionante! 🏠💎 La nueva mansión que Jeff Bezos ha comprado en el búnker de los millonarios por 90 millones de dólares 💵 https://t.co/tZVpa1PjQu — ABC.es (@abc_es) April 5, 2024

Podsetimo, ovaj slavni preduzetnik je prethodno kupio svoje druge dve susedne rezidencije u Indijan kriku za 147 miliona dolara.

foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bezos poseduje još nekoliko raskošnih nekretnina van Floride, uključujući kuće u Vašingtonu, na ostrvu Mauiju i vilu na Beverli Hilsu koju je kupio za 165 miliona dolara 2020. godine. Takođe, kupio je i mega-jahtu vrednu 500 miliona dolara, kojom su on i verenica Loren Sančez plovili mesecima. Bezos je fatalnu Sančez zaprosio u maju 2023, i to 20-karatnim prstenom za koji se procenjuje da vredi neverovatnih 2,5 miliona dolara.

