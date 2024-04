ULTRA ALL INCLUSIVE USLUGA I PREDIVAN PRIRODNI AMBIJENT: Hapimag Sea Garden Resort 5* sa puno sadržaja za decu

Nekadašnji grad na luci i poznato sastajalište malih ribara i sakupljača sunđera, danas je ta ista luka načičkana belim luksuznim jahtama, a grad postao poznat kao turski St. Tropez. Odiše upečatljivim crtama evropskih gradova, gde se može pohvaliti izuzetno bogatim kulturno – istorijskim nasleđem, jer predstavlja centar jednog od sedam svetskih čuda – grobnice kralja Mausolusa, kao i rodno mesto oca istorije – Herodota. Destinacija tirkizne obale, spoj prirodnih lepota i istorijski značajnih lokacija, mesto gde tradicija ide rame uz rame sa modernim dobom, predstavlja turističko mesto koje zadovoljava gotovo sve tipove klijenata. Pričamo o Bodrumu, a predstavljamo jedan od hotela u blizini tog prelepog grada.

foto: Promo

Hapimag Sea Garden Resort 5* se nalazi u mestu Yalıçiftlik, oko 19km od centra Bodruma, i oko 45km od aerodroma Milas.

Hapimag Sea Garden Resort 5* se prostire na ukupnoj površini od 191.000m2 i naziv je dobio po prostranim vrtovima koji se spuštaju do tirkiznog Egejskog mora. Nalazi se u prelepom prirodnom ambijentu i ima 282 moderno opremljene sobe (od toga 20 porodičnih soba) i 3 apartmana. Sve sobe imaju LCD TV, Wi-Fi, klimu, ketler, set za kafu i čaj, telefon, mini bar (voda, pivo i soft pića), sef, kupatilo, fen za kosu i balkon, dok su telefon i room service na raspolaganju uz doplatu. Gostima su na raspolaganju glavni restoran, dva bazena na otvorenom, zatvoreni bazen, 4 à la carte restorana, Spa centar i fitness centar. Za najmlađe tu su mini club (po uzrastu dece), mini disco, dečiji bazen, kao i razne aktivnosti i animacije za decu.

foto: Promo

Hotel se nalazi na svojoj peščano-šljunkovitoj plaži koja ima plavu zastavicu. Upotreba suncobrana, ležaljki i peškira na plaži i kod bazena je besplatna.

Hapimag Sea Garden Resort 5* ima uslugu Ultra All inclusive – samoposluživanje, izbor više jela u glavnom restoranu “Lavanta”– doručak, ručak, večera. Gostima su na raspolaganju i à la carte restorani turske i internacionalne kuhinje kao i gril restoran, a mogu da uživaju i u snack mini buffet konceptu u okviru glavnog restorana. Pored restorana tu su i Sunset bar, Lobby bar (pruža uslugo 24h ali alkoholna pića do 02:00), Bar 94 i Club Laguna (diskoteka za one koji žele da se zabavljaju do jutarnjih časova-radi određenim danima u nedelji, DJ posle 23:00). U koncept usluge su uključeni obroci u glavnom restoranu i užina, domaća alkoholna i bezalkoholna pića. Gostima će biti dat besplatan vaučer za korišćenje jednog à la carte restorana nakon ostvarenih 7 noćenja. Neka uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, ceđeno voće, à la carte restorani, Laguna bar, Club Laguna i sve ostalo van koncepta, na raspolaganju su gostima uz određenu doplatu, baš kao i usluge doktora, servisa za pranje veša, korišćenje konferencijske sale i parkinga.

foto: Promo

Hotel ima dva bezena na otvorenom, zatvoreni bazen, fitness, ping pong, ture pešačenja, košarka, odbojka, mini fudbal, stoni tenis, aerobic, gimnastika u vodi. Dodatna doplata postoji za sportove na vodi, školu ronjenja, časove plivanja, upotrebu teniskih terena, squash, iznajmljivanje bicikla i ostalo van koncepta.

Za najmladje goste tu su dečiji bazen, Mini Club (4-7god), Maxi Clubu (8-11god) i Youth Club (12-16 god). U hotelu su takodje organizuju niz aktovnosti koje ce deci učiniti boravak nezaboravnim (dani pirata, razne igre, potraga za blagom, mini disco i sl.)

foto: Promo

Hapimag Sea Garden Resort 5* ima Knidos Spa centar, gde se gostima nudi korišćenje saune i turskog kupatila, dok su masaže, tretmani tela i lica i ostalo van koncepta, pa je za njih potrebno izvršiti određenu doplatu.

Novina, na koju smo izuzetno ponosni jeste naš novi sajt na kome možete odabrati bilo koju destinaciju na svetu, rezervisati i platiti online avio prevoz, smeštaj i transfer, a time sebi ispuniti možda i jednu od najvećih životnih želja.

foto: Promo

Na zvaničnom sajtu agencije brzo i lako možete izvršiti online rezervaciju . Ako se kojim slučajem zbunite od velike ponude hotela, možete pozvati kontakt centar agencije, na broj 011/655 78 00, i ljubazni zaposleni će vam rado dati preporuku za hotel prema vašim željama i očekivanjima.

foto: Promo

Promo