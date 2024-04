MARKO IZ SERIJE "TAJNE VINOVE LOZE" ČEKA PRVO DETE: "Nismo planirali bebu", glumac otkrio DETALJE

Glumac Marko Vasiljević, koji je postao zvezda serije "Tajne vinove loze" čeka prvo dete sa izabranicom Tamarom Trifunović.

On je sada prvi put progovorio o prinovi o porodici.

- Kada sam se u seriji oženio i dobio ćerku, već sam znao da ću zaprositi Tamaru i šalio sam se kako sam to sebi prizvao. Bilo mi je fascinantno kad sam na setu u rukama držao bebu, osećaj je zaista bio neverovatan. Nakon samo dva meseca stigla je vest da ću, poput lika kojeg tumačim, postati otac. Sve se savršeno poklopilo - smatra Marko i dodaje:

- Nismo planirali bebu, desila se iz ljubavi, što je po meni najbitnija stvar. Znam mnogo parova koji strepe, idu na vantelesnu oplodnju i onog trenutka kad odustanu, prirodnim putem dobiju potomstvo. Zanimljivo je da i moj pet godina mladi brat Nikola takođe čeka sina, razlika između naše dece biće samo desetak dana.

Marko i Tamara su zajedno tri godine. Upoznali su se na rođendanu glumice Jane Milosavljević, na koji su zvezdu TV serija "Ubice mog oca" i "Tajne vinove loze" naterali da ode.

- U tom periodu nisam bio raspoložen za izlaske i druženje, ali su me ipak ubedili da se pojavim. Kad sam stigao, tamo je bilo petnaest muškaraca i nijedna žena. Uskoro je ušla Tamara i pogledi su nam se susreli, bio je to filmski moment. To veče sam se bas trudio da je osvojim i sutradan sam je pozvao da izađemo. Na tom sastanku, iako sam obično ja taj koji priča, prepustio sam njoj inicijativu i slušao je puna tri sata. Bila mi je simpatična sve vreme i znao sam da je ona prava soba za mene - kaže glumac.

On je istakao da bi voleo da prisustvuje porođaju supruge.

- Nisam siguran kako to funkcioniše kod nas, ali veoma bih voleo da Tamari budem podrška u porodilištu. Ne znam kakav ću biti glumac, ali mislim da ću najveći uspeh postići ako postanem dobar sin, suprug i otac, sve drugo mi je manje važno - zaključio je on za "Gloriju".

