OTKRIVENO KAKO JE MEGAN MARKL PONIŽAVANA NA DVORU: Bliska osoba princa Harija nazivala ju je UŽASNIM NADIMKOM, a ovo je razlog

Pokojni vojvoda od Edinburga, princ Filip, koji je preminuo 2021. u 99. godini - navodno je imao zlonamerni nadimak za Megan Markl. Otkriva to odlomak iz knjige "My Mother And I", koju je napisala Ingrid Suard.

Suard, glavna urednica časopisa "Majesty" i kraljevska biografkinja, poznata je kao jedna od najistaknutijih i najcenjenijih pisaca o britanskoj kraljevskoj porodici, te je dosad objavila više od desetak knjiga o slavnoj porodici, uključujući "Kraljičin govor", "Moj muž i ja" i "Prince Philip Revealed".

Kako prenosi The Telegraph, u knjizi se otkriva koji je nadimak princ Filip dao vojvotkinji od Saseksa i glumici iz serije "Suits", koja je udajom ušla u kraljevsku porodicu 2018. godine.

Kako piše Suard, princ Filip Megan je nazivao "vojvotkinjom od Vindsora". Ovaj nadimak je jasna referenca na kontroverznu Amerikanku Volis Simpson, koja je nosila istu titulu.

Volis, razvedena Amerikanka, udala se za Edvarda VIII 1937. nakon što je abdicirao s britanskog prestola, što je izazvalo veliki skandal.

Edvard VIII, stric pokojne kraljice Elizabete II, suočio se s velikim protivljenjem Engleske crkve i tadašnjeg premijera Ujedinjenog Kraljevstva Stenlija Boldvina, njegovoj ženidbi sa Simpson. Naime, tvrdilo se da je javnost neće prihvatiti kao kraljicu zbog njenog bračnog statusa i stila života.

Kasnije im je Edvardov mlađi brat, kralj Džordž VI, dodelio titulu vojvode i vojvotkinje od Vindsora.

U knjizi se napominje da je Filip smatrao "čudnim" koliko ga Markl podseća na Simpson. Obe su bile vitke, tamnokose i glamurozne američke raspuštenice. Naime, Markl je bila u braku s filmskim producentom Trevorom Engelsonom od 2011. do 2014.

S druge strane, pokojna kraljica Elizabeta je "odobrila" glumicu kad ju je s njom 2017. upoznao princ Hari. Ipak, nakon njihovog venčanja komentarisala je da je Meganina venčanica bila malo "previše bela" s obzirom na to da iza sebe ima brak.

Odluka Megan i Harija da se povuku s mesta starijih članova kraljevske porodice u januaru 2020. i presele u Montekito u Kaliforniji takođe je izazvala poređenja s Edvardom i Volis, koji su otišli u Francusku nakon njegove abdikacije.

