OGLASIO SE SLAVNI REDITELJ KOJI SE OŽENIO ĆERKOM SVOJE ŽENE: Zaveo je kad imala 12 godina, a onda je supruga pronašla GOLE FOTKE

Slavi režiser Vudi Alen se, nakon duže medijske ilegale, prvi put oglasio, i otkrio da planira da se potpuno povuče iz sveta filma zbog razočaranja savremenom bioskopskom distribucijom. U novom intervjuu se dotakao i skandala koji su uprljali njegov obraz, kao i kensel kulture, na koju je, kako priznaje, ravnodušan.

"Sva romansa filmskog stvaralaštva je nestala", rekao je Oskarom nagrađeni 88-godišnji filmski reditelj za AirMail.

"Nije mi važno da li ću dobiti distribuciju ovde ili ne", govori Alen. "Distribucija više nije ono što je bila."

"Sada je distribucija dve nedelje u bioskopu… i to je to", rekao je režiser. "Mislim, 'Eni Hol' se igrala u filmskim kućama u Njujorku nešto više od godinu dana. Bila bi u jednom pozorištu šest, sedam meseci, a onda bi to neko pokupio i to bi stajalo još nekoliko meseci."

"Ceo posao se promenio, i to ne na privlačan način", objasnio je Alen.

"Verovatno ću snimiti još jedan film, ali mnogo uzbuđenja je nestalo jer nema tog bioskopskog efekta", rekao je. "Kada sam ja počinjao, radili biste film i on bi išao u bioskope širom zemlje i ljudi bi dolazili da ga gledaju. Sada radiš film i dobiješ nekoliko nedelja u bioskopu, a onda ide pravo na striming ili na gledanje drugim vidom plaćanja."

Dodao je: "Ljudi vole da sede kod kuće i gledaju filmove na svojim velikim ekranima… i imaju dobar zvuk i jasnu sliku. To nije ista stvar kao kada sam ušao u filmski posao. I tako, meni nije tako prijatno."

No, režiser se nije samo tu zaustavio. Kao što je napomenuto na početku, dotakao se i kensel kulture i #meToo pokreta, zbog kog je godinama na crnoj listi Holivuda.

"Neko me je pitao o 'kulturi otkazivanja', a ja sam rekao: 'Ako ćete biti otkazani, ovo je kultura iz koje želite da budete otkazani'", rekao je Alen. "Zato što - ko želi da bude deo ove kulture?", rekao je samouvereno režiser koji tvrdi da nije odgovoran za optužbe koje ga prate.

Podsetimo, Vudi je u prošlosti imao veoma buran ljubavni život. Ipak, od svih njegovih partnerki, najčešće se spominje Mija Farou, upravo zbog skandala koji ga prate i dan-danas.

Bili su zajedno 13 godina, a onda je 1992. nastao potpuni haos, kada je ostavio suprugu zbog tada maloletne usvojene ćerke Ji Previn, koju je glumica usvojila još sa prvim suprugom.

Ji, koja je imala skoro 12 godina kada je upoznala režisera, u početku nije bila oduševljena Alenom, no stvari su se promenile, a za sve se saznalo kada je Mija pronašla njihove intimne fotografije koje je napravio upravo režiser.

Bila je potpuno slomljena, ali se svim silama trudila da dobije starateljstvo nad njihovo troje dece, usvojenim Mozesom i Dilan i biološkim sinom Ronanom. Prekinula je svaki kontakt sa bivšim suprugom i otpužila ga da je seksualno zlostavljao Dilan kada je imala sedam godina.

Dilan je podržala priču svoje majke, tako što je javno optužila Vudija Alena, ali i ceo Holivud koji “žmuri pred istinom i staje na stranu nasilnika”.

Ronan se takođe odrekao oca. Kada je Vudi 2014. godine nagrađen Zlatnim globusom, njegov sin je na Tviteru objavio poruku koja je ponovo uzdrmala planetu.

"Propustio sam odavanje počasti Vudiju Alenu. Da li su tvrdnje o seksualnom zlostavljanju sedmogodišnjakinje pomenuli pre ili posle njegovog filma 'Eni Hol'?". Optužnica nikada nije podignuta, jer nisu pronađeni dokazi, ali svet mu ovo nikada nije oprostio.

To što Vudi Alen nije zvanično bio očuh Sun-Ji Previn nije umanjilo njegovu krivicu kod javnosti. Ova veza nikada nije prihvaćena, a par koji se venčao 1997. godine i usvojio dvoje dece, ne prestaje da intrigira. Ipak, čini se da to Vudija ne zanima. On i dalje uživa i radi po svom.

