KAD JE SAZNAO S KIM GA JE DEVOJKA PREVARILA, OSETIO SE KAO NAJVEĆI LUZER: Preljuba je toliko bila GNUSNA da se probudio usred noći

Momak po imenu Arlin Mur često govori za različite podkaste, ali i sopstvene društvene mreže, pa je tako nedavno njegova priča o prevari koju je doživeo postala viralna.

Naime, njegova dugogodišnja partnerka Ana Marija prevarila ga je sa mladim i popularnim američkim glumcem i pevačem, a on je dobio dokaz o preljubi koji je bio neoboriv. Ana je morala da prizna, a ubrzo su raskinuli vezu - da bi Arlin na kraju svoje ispovesti otkrio šokantni obrt u njihovom odnosu.

"Sećam se noći kada me je prevarila. Znao sam to pre nego što se i desilo. Probudio sam se usred noći i osetio bol u grudima, kao da me nešto probada. Znao sam da se nešto loše dešava. Sledećeg dana kada sam se probudio, nisam mogao da je dobijem. Proveo sam ceo dan pokušavajući da saznam šta se desilo."

Obrisala fotografije sa njim, postavila novu sliku sa novim dečkom

Onda mi je stigla fotografija na Instagramu od nekoga ko me je pratio i ko ju je video. Bila je to fotografija nje sa nekim drugim dečkom. Imao sam tu sliku i ponovo sam joj poslao poruku i napisao: "Imam dokaz, sada je pravo vreme da budeš iskrena sa mnom".

Odgovorila mi je: "Hej, upoznala sam Kamerona", a ja sam razmišljao - ko je taj prokleti Kameron? Napisala je samo: "Kameron Dalas".

Bolelo je pakleno. Ali, sledećeg dana obrisala je sve naše zajedničke fotografije na društvenim mrežama i postavila samo jednu novu sliku - sa njim. To je bila paparaco fotografija.

Na kraju - pomirenje

Osećao sam se kao totalni gubitnik. I ne samo gubitnik, već najveći gubitnik kog možete da zamislite. Taj trenutak je bio gori od depresije. Osećao sam sve i ništa u isto vreme, kao da mi je srce bilo izvađeno i jednostavno nisam mogao da se pomerim. Najgore od svega - pomirio sam se sa njom", priznao je na kraju svoje ispovesti, ne otkrivši dalje šta je bio ključan momenat da pređe preko svega.

