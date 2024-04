LJUBAVNIK MI JE REKAO DA ĆE OSTAVITI ŽENU AKO I JA OSTAVIM MUŽA: Poverovala sam mu, zaletela se, a on mi je UNIŠTIO život

Nad propuštenim ljubavnim šansama ne treba previše jadikovati. Ipak, jedna žena je nekada bila zaljubljena u kolegu sa posla, sa kojim je imala kraću vezu, i verovala je da ga je zauvek prebolela. Posle okončanja veze svako je nastavio svojim putem.

- Čovek sa kojim sam se kasnije zabavljala me je zaprosio i bila sam primorana da biram između njega i kolege sa kojim sam raskinula, ali sam i dalje gajila osećanja prema njemu. Iako sam rekla “da”, kolega mi nikada nije izlazio iz misli. Tokom prve godine braka aktivno sam ga izbegavala, dok je on i dalje očigledno flertovao sa mnom. Međutim, jednog dana su samo nas dvoje iz cele firme poslali na seminar i sva moja osećanja su se vratila. Bilo mi je teško kada mi je rekao da je i on u braku. Ipak, nastavili smo da se tajno dopisujemo i povremeno čujemo - započinje priču ova žena, a o tome je pisao i San.

Njihova veza je iz platonske, ponovo prerasla u nešto više.

- Počeli smo da radimo slične smene i nastavili da se dopisujemo, a vremenom smo otpočeli aferu. On mi je priznao da stvari u braku ni kod njega nisu dobre i stalno je govorio da bi napustio svoju ženu, ako bih ja napustila svog supruga. Na kraju sam poklekla, nakon tri godine braka napustila sam muža. Iselila sam se iz našeg doma, ali moj kolega je postao veoma neodređen. Rekao je da se koleba po pitanju razvoda jer njegova žena “se trudi” da popravi stvar, ali želi da nastavimo da se viđamo u tajnosti. Međutim, sve manje se čujemo i sve ređe viđamo. Poslednji put kada smo razgovarali, rekao je da “misli” da će ipak ostati sa svojom ženom, jer se ona i dalje “stvarno trudi”. To me je slomilo. Nisam ga čula ni videla već tri nedelje, dok se na poslu ponaša kao da smo najobičnije kolege, a ja sam zbog njega ostavila sve. Taj muškarac mi je već drugi put upropastio život - pojadala se ova žena.

Savetnica za odnose u braku i vezi joj je odgovorila šta misli povodom ove situacije.

- Kao savetnica, mogu da kažem da on nije imao nameru da napusti svoju ženu, barem ne dok je imao koristi od vas dve. Zaljubila si se u njega, ali jasno ti je sada stavio do znanja da ti se neće obavezati. Moraš da preboliš, ali onda se odlučno potrudi da nastaviš dalje. Koncentriši se na poboljšanje svog društvenog života. Postoje mnogi divni momci koji nisu zauzeti. Pronađi nekoga ko je vredan tvoje ljubavi i ko želi isto što i ti - odgovorila joj je ona.

