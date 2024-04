"LJUŠTIO SAM LITAR VOTKE SVAKE NOĆI, BIO TEMPIRANA BOMBA!" Ispovest bivšeg alkoholičara: "U pijanim epizodama stigla je poruka..."

"U najgorem periodu sam pio bocu votke svaki dan. Imao sam gotovo 130 kg, krvni pritisak mi je bio opasan po život, holesterol užasan. Uz to sam uzimao razne lekove, uključujući i antidepresive. Bio sam tempirana bomba" prisetio se Dejvid Vilson (59) iz Velike Britanije perioda života iz kog nije mislio da se može izvući.

Zbog teškog detinjstva gde je često prisustvovao svađi svojih roditelja ali i zbog napuštanja od strane majke kada je imao tek 14 godina, osećao se beskorisno i neželjeno - pa je utehu našao u alkoholu koje mu je kaže, ublažavalo bol, barem privremeno. Međutim, njegovo konzumiranje se otrglo kontroli.

"Piće me činilo opuštenijim, a što sam bio pijaniji, postajao sam sve glasniji i smješniji. To mi je donelo pažnju za kojom sam žudio, što se u to vreme činilo kao odlično rešenje. Kada sam ušao u dvadesete, moje cuganje se nastavilo. Uvek sam bio u pabu blizu mesta gde sam živeo. Ispijao sam kriglu za kriglom...Jedne večeri je neki stranac komentarisao moje piće i pitao me jesam li alkoholičar. Toliko sam se tada postideo da sam prestao da idem u pab i umesto toga počeo da pijem kod kuće. Tamo me niko nije osuđivao i mogao sam da pijem koliko sam hteo. Do svoje 40-te već sam pio litar votke na noć - ispričao je.

Uprkos svemu, uspeo je nekako uspešno da vodi svoju firmu i bio je solidan otac svom sinu Džordžiju kog je dobio u 30-oj godina. Iako se ubrzo rastao od njegove majke, uvek gledao da bude uz svoje dete. Kada je provodio s njim vikende tada se klonio pića.

"On mi je bio prioritet, ali lagao bih kad ne bih priznao da je pomisao na sledeće piće uvek bilo prisutno u mojoj glavi. Džordži i ja smo danas jako bliski i uvek smo bili tu jedan za drugoga, ali bez sumnje sam bolji otac sada kada sam trezan. Međutim, i pored toga i pored uspešnog posla broj opijanja nakon radnog vremena je porastao. Bilo je naporno - ispričao je.

"Pijane epizode su činile moj život"

Kaže da mu se život pretvorio u pijane epizode - jedna za drugom i kad se danas osvrne na sve to, oseća se kao da je bio užasna osoba.

- Uništio sam veze, postao ogorčeniji i bešnji, nije me bilo briga šta ljudi misle o meni. Došlo je do tačke u kojoj sam jako puno vremena počeo da provodim sam u pijanom stanju. Često bih sledećeg jutra osetio intenzivan samoprezir kada bih pogledao u telefon i vidio odvratne poruke koje sam slao ljudima. U tom bih se trenutku zakleo da više nikad neću piti, a onda bih do 16 sati krenuo u prodavnicu po votku - prisetio se.

"Januara 2019. se dogodilo čudo"

Dno života je dotakao 2018. godine. Umrla mu je mama i nije znao kako da se nosi s bolom koji je osećao.

"Sve sam više izmicao kontroli. Završio sam na 4-dnevnom lečenju, spavao na plaži i nisam mario hoću li se ponovno probuditi. Onda se početkom januara 2019. dogodilo čudo. Moj dobar prijatelj poslao mi je poruku i umesto da me osuđuje, rekao je da zna koliko se mučim i predložio da mu se pridružim aplikaciji koja pomaže u odvikavanju od alkohola. Sećam se da sam prasnuo u smeh i nisam mu odgovorio. Ali kako je dan odmicao, stalno sam razmišljao o njegovoj poruci. Bio sam zaintrigiran. Pitao sam se kako ću se os0ećati, kako ću izgledati, kako bi mi se život mogao promeniti... Na kraju tog dana odvezao sam se do njega. Pogledao sam ga i rekao: 'Uradimo to'. Od tog dana nisam popio ništa" ispričao je.

Priznaje da mu nije bilo nimalo lako da prestane da pije, ali osećao se uzbuđeno što će pokušati, što nije odustao od samog sebe.

"Prijatelj mi je takođe rekao za svoj plan da biciklom putuje do Pariza kasnije te godine i odlučio sam da želim ići s njim. Tako sam svako jutro u 6 sati odlazio kod njega i zajedno smo trenirali. Polako sam počeo da se osećam bolje i izgledam bolje. Sećam se da sam nakon šest nedelja šetao psa i vidio svoj lokalni pub. Prošao sam pored njega podvlačeći crtu ispod svog starog ponašanja i obvezujući se na apstinenciju", rekao je.

"Uveren sam da više neću piti"

Danas pomaže drugima da ostave alkohol i vidio je, kaže, sve vrste scenarija kada je u pitanju piće. Ima svoj podkast na komu daje savete i prepričava svoja iskustva.

"Alkohol je droga koja izaziva jaku zavisnost, ali je društveno prihvatljiva, a njegove opasnosti se guraju pod tepih. Ja sam uveren da više neću piti. Osećam se zdravo, pozitivno, uzbuđeno zbog svoje budućnosti. Penjao sam se na planine u Nepalu i Maroku, smršao sam, imam čvrste veze i ne pijem nikakve lekove. Znam da vredim više od te osobe koja je bila pijana svaki dan. Ponosan sam na činjenicu da mogu ući u bilo koji pub, naručiti sok i osećati se dobro zbog toga. Ponosan sam na sebe", zaključio je.

(Kurir.rs/Blic/T.J.)

