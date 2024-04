ČUVALE DECU, PA IM ZAVELE OČEVE: Ovako danas izgledaju slavne dadilje, a samo jedna je USPELA DA SE UDA ZA SVOG LJUBAVNIKA

U Holivudu je sve glamurozno, osim prevara. Venčanja, proslave, toalete, pa čak i porodični ručkovi oduvek su isijavali luksuzom. Međutim, mnoge naizgled srećne porodice nisu uvek bile srećne.

foto: Wavebreakmedia ltd / Panthermedia / Profimedia

Brakovi su pucali kao od šale, a mnogima je presudila afera jednog od partnera. Kao po nekom nepisanom pravilu, slavni muškarci uglavnom nisu mogli da odole čarima dadilja koje su im čuvale decu, a zanimljivo da je od svih koje su punile medijske stupce samo jedna uspela da razvede, a potom i da se uda za slavnog preljubnika.

Evo kako izgledaju žene sa kojima su slavni "prevaranti" varali supruge:

Ben Aflek i Kristin Ouzounian

foto: Profimedia

Kristin Uzunijan je radila kao dadilja Bena Afleka i Dženifer Garner samo nekoliko meseci – ali njen odnos sa Aflekom je brzo postao nešto mnogo intimnije, pisali su svetski mediji.

Prema izvorima, Aflek i Uzunijan su započeli aferu nedugo nakon što je ona primljena kao dadilja, i često su se sastajali u hotelima.

Glumac je navodno Kristin i njenim prijateljicama platio boravak u veoma skupom hotelu, a pričalo se i da joj je obećavao brak nakon razvoda od Garnerove, iako je Aflek to kasnije demantovao.

Njena prijateljica potvrdila je da je njihova veza dugo trajala, te da joj je Kristin pokazala fotografije na kojoj se ljubi sa Benom. Dadilja je sa njima išla na odmor na Bahame 2015. godine, a malo nakon toga, saznalo se da se Aflek razvodi od glumice. Aflek je negirao da je imao bilo kakvu romantičnu vezu sa Uzunijanom.

Itan Hok i Rajan Šavhjudž

Itan Houk svojevremeno je prevario suprugu Umu Turman sa dadiljom Rajan Šavhjudž koju je kasnije i oženio, i ona je jedina koja je zapravo ostala u vezi sa ljubavnikom.

Uma Turman foto: Profimedia

Slavna glumica je nakon što je saznala za aferu okončala njihov brak, a iako je Itan u početku demantovao da je sve to istina, tri godine nakon razvoda oženio se dadiljom sa kojom je potom dobio ćerke Klementajn i Inidjanu.

Kasnije se saznalo i da njih dvoje imaju veoma otvoren odnos, te da je Itanu dozvoljeno da "švrlja", a on je jednom prilikom prokomentarisao da monogamija nije "njegova šoljica čaja".

"Nismo stvoreni za monogamiju. Vernost bračnom partneru ne može biti jedini temelj na kojem dvoje ljudi zasnivaju svoj odnos. Smešno mi je kako ljudi detinjasto doživljavaju vernost. Kad čujem da se nekome urušio svet jer mu je partner neveran to mi zvuči neuverljivo kao kad bi rekli da nam se uruši svet kad vidimo sedu vlas", rekao je samouvereno.

Arnold Švarceneger i Mildred Baena

Poznati snagator Arnold Švarceneger uhvaćen je u aferi sa spremačicom i dadiljom Midlred Baenom tek kada je njihov sin porastao i počeo da liči na slavnog oca. Najgore od svega je što je u isto vreme kada je Mildred nosila Albertovog sina, bila trudna i glumčeva supruga.

foto: AP / Lisa Leutner

Mnogima je fascinantno i da od petoro dece koje ima, vanbračni sin Džozef najviše nalikuje Švarcenegeru.

Mildred je svojevremeno govorila o aferi za magazin "Hello!". Otkrila je da je supruga glumca naslutila da imaju aferu zbog njihovih šaputanja po kući i da joj je uvek govorila da joj se može obratiti ako joj nešto treba.

U jednom trenutku je pitala Mildred da li ima aferu s njenim mužem.

"Bila je tako jaka. Plakala je sa mnom i rekla mi da se dignem s kolena. Držale smo se za ruke i rekla sam joj da nije Arni kriv, da je potrebno dvoje", otkrila je dadilja.

Džud Lou i Dejzi Rajt

Slavni lepotan varao je suprugu Sijenu Miler sa Dejzi Rajt koja je tada imala 26 godina. Umesto da pazi na njegovo troje dece, oni su započeli aferu.

"Odličan je ljubavnik i zna kako da zadovolji ženu. Nismo se mogli zasititi jedno drugog", istakla je tada. Rekla je da je glumac napravio prvi korak, a nije se sramila reći ni da ih je jedno dijete vidjelo u krevetu.

Glumac se javno ispričao da su se on i Sijena nakon toga mirili nekoliko puta pre nego su raskinuli zauvek 2011. godine. Inače, Džud ima šestoro dece sa tri različite žene, a od 2019. je u braku s 14 godina mlađom psihološkinjom Filipom Koen.

Mik Džeger i Kler Hausmen

Mik Džeger je oduvek važio za velikog zavodnika, pa čak i sada kada ima 79 godina. Na njegovoj dugoj listi ljubavnica našla se 1998. godine i tada 23-godišnja dadilja Kler Hausmen sa kojom je varao Džeri Hol.

foto: Printscreen/Youtube

"Još uvek ne znam kako se to dogodilo, ali Mik je odjednom prošao rukom kroz moju kosu i to mi se dopalo. Bila sam u njegovom naručju. Podigao me je na kuhinjski pult i skinuo mi pantalone. Strastveno smo se poljubili i sledeće čega se sećam je da smo vodili ljubav", rekla je Kler medijima.

Claire Houseman, Mick Jagger' s mistress pic.twitter.com/QNiWzad4lf — lola lolic (@gimmemoregossip) September 26, 2022

Dodala je da je s pevačem benda Rolling Stones bila u hotelskom apartmanu i da su u drugoj sobi bili njegova tadašnja partnerka Džeri i njihov sin Gabrijel.

Gevin Rosdejl i Mindi Man

Gevin Rosdejl bio je jedan od najpoznatijih preljubnika zahvaljujući pevačici Gven Stefani i priči kako je otkrila za njihovu prevaru.

Naime, pevačica je na porodičnom tabletu pronašla proste poruke i golišave fotografije njihove dadilje Mindi. Rosdejlov telefon se slučajno sinhronizovao sa tabletom i neprimereni sadržaj se tako našao tu.

Muzičar je otkriven nakon tri godine afere s dadiljom, a u jednom razdoblju je Gven bila treći put trudna i nosila je njihovog najmlađeg sina Apola.

(Kurir.rs/Wanted/I.M.)