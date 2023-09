KOD NEKIH SLAVNIH PAROVA UVEK IMA MESTA ZA TREĆEG U KREVETU: Evo koje poznate ličnosti imaju OTVORENE brakove, nećete verovati!

Monogamija je i dalje najčešći oblik partnerstva, ali i dalje ima onih za koje je monogamija daleko od savršenstva.

Čini se da danas sve više ljudi želi da isproba otvorenu vezu, kako među običnim ljudima, tako i među poznatim ličnostima koje su, govoreći o svojim preferencams, pomogle da se razbiju tabui oko poligamije.

Ko god da priča o ovoj temi, oni gotovo uvek ističu jedno te isto - u čemu je razlika između poligamne veze i prevare u monogamnoj u tome što su u prvoj partneri iskreni jedno prema drugom u pogledu svojih želja i što rade zajedno. pronaći rešenje koje će zadovoljiti i uvažavati potrebe oba partnera.

Najmagičniji deo je sloboda koja dolazi kada ste u vezi sa osobom koju imate, a kako to funkcioniše u praksi, otkrile su poznate ličnosti koje su u otvorenim vezama.

Džejda Pinket Smit i Vil Smit

Glumica Džejda Pinket i njen suprug Vil Smit godinama su izbegavali glasine o 'svingerskom' načinu života, a Džejda je prvi put otvoreno progovorila o njihovoj vezi u intervjuu za HuffPost Live 2013. godine.

"Evo trika – morate da verujete osobi sa kojom ste u vezi. I na kraju krajeva, ja nisam ovde da pazim na bilo koga. Nisam ovde da gledam Vila. On je odrastao čovek. Ali ono što verujem je da je čovek kao što je Vil čovek od integriteta. On ima svu slobodu na svetu. I dokle god on može da se pogleda u ogledalo i da bude dobro, ja sam dobro", rekla je tada glumica.

Vil je takođe govorio o njihovoj vezi: "Naša perspektiva je da ne treba da izbegavate ono što je prirodno", rekao je on za Dailly Mail 2005.

"Privlačiće vas različiti ljudi. U bračnim zavetima nismo rekli da se odričemo svih ostalih. Zavet koji smo dali je da nikada nećemo davati povoda za priče da je neko nešto uradio. Kad bi do toga došlo, onda bismo imali pravo da jedno drugome kažemo: 'Vidi, hoću da spavam sa nekim. Neću ako vi ne odobravate, ali molim vas odobrite."

Doli Parton

Ako postoji neko čiji savet vredi poslušati, to je megapopularna Doli Parton, koja je u braku sa svojim mužem više od 50 godina. "Naša politika je – ne pitaj, nemoj govori, uz dogovor da je to nešto na šta smo oboje pristali", rekla je poznata pevačica i nastavila:

"Ako varamo, ne znamo za to, pa ako prevarimo, to je nešto što je dobro za nas oboje. Ne želim da znam da li me vara. Takođe znam da on ne bi želeo da zna da li ga varam. A ako se varamo, i ako je to razlog zašto veza opstaje, onda je to u redu", rekla je Doli.

Anđelina Džoli

Iako Anđelina Džoli nikada nije javno govorila o tačnom razlogu raspada braka sa Bredom, u nekoliko navrata je nagovestila da joj vernost nije bila jedna od najvažnijih stvari.

"Sumnjam da je vernost apsolutno neophodna za vezu. Gore je ostaviti partnera i onda pričati loše o njemu. Ni Bred ni ja nikada nismo tvrdili da život zajedno znači biti okovan. Vodimo računa da nikada ne ograničavamo jedni druge. Na kraju se sve svodi na iskazivanje poštovanja između dva partnera", rekla je tada lepa glumica.

Brodi Džener

Sin Kejtlin Džener je ispričao o svom braku sa Kejtlin Karter dok je njihovo bračno blaženstvo još trajalo. Tačnije, govorio je o njihovoj navici da bračnu postelju dele sa drugom ženom.

"Ne protivimo se tome da se neko drugi pridruži našim sekskapadama. Mnogi ljudi su nervozni zbog pokretanja ove teme, ali zaista verujem da je mnogo više ljudi mnogo otvorenije nego što mislite. Kada sam započeo razgovor, Kejtlin je rekla: Zapravo mi to uopšte ne smeta. Tako da sam bio zaista uzbuđen zbog toga."

Itan Houk

Nakon razvoda od Ume Turman 2005. godine, glumac Itan Hok otkrio je da je razlog za raskid bila njihova dadilja koja je čuvala njihovu decu, koju je oženio tri godine nakon razvoda od glumice.

"Ljudi imaju prilično detinjasti pogled na monogamiju i vernost. Kažu da su ljudi varali i da su grozni, umesto da priznaju da naša vrsta nije monogamna. Ponašati se ogorčeno i reći da vam se svet srušio zato što vam je ljubavnik bio neveran je otprilike isto kao da ste se potresli jer vam je kosa osedela. Seksualna vernost ne može biti jedina stvar na kojoj zasnivate svoju vezu - javno je ocenio glumac.

Villou Smit

Pevačica Vilou Smit, ćerka Džejde i Vila Smita, dokazala je da jabuka ne pada daleko od drveta.

"Sa poliamorijom, mislim da je glavna osnova sloboda da stvorite stil veze koja vama odgovara, a ne samo da zakoračite u monogamiju jer svi oko vas kažu da je to ispravno. Pitala sam se: „Kako da strukturiram način na koji pristupam odnosima imajući ovo na umu?“ pitala je Villou dodajući:

"Takođe, istražujući poliamoriju, shvatila sam da je glavni razlog razvoda neverstvo. Zanimljivo je da sam u svom krugu prijatelja jedina poliamorna osoba, a najmanje se seksam od svih njih.", zaključila je mlada pevačica.

