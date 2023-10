NA BIZARAN NAČIN OTKRILA DA JE MUŽ VARA S DADILJOM: Slavna pevačica lice UNIŠTILA operacijama, a sadašnjeg muža otela drugoj

Gven Stefani proslavila je 54. rođendan, a sreću je napokon pronašla s kolegom, nakon ljubavnog brodoloma koji je doživela pred očima javnosti.

Pevačica, koja ima hitove poput "The Sweet Escape", "Don't Speak" i "It's My Life", udala se u julu pretprošle godine nakon šest godina veze s muzičarem Blejkom Šeltonom. Par je sudbonosno "da" izgovorio u kapelici izgrađenoj na imanju njihovog luksuznog doma u Oklahomi.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Inače, slavni par se upoznao i zbližio zahvaljujući šouu "The Voice", a pevač je rekao da je to dokaz "Božje prisutnosti".

Blejk Šelton i Gven Stefani foto: Profimedia

"Iskreno, gledajući unazad, mislim da je to što smo se Gven i ja zaljubili i spojili bio jedini dokaz koji mi je trebao", rekao je Šelton. Pevačica je upoznala Blejka nakon raspada braka.

Naime, Gven se zahvaljujući bivšem suprugu, muzičaru Gevinu Rosdejlu našla na neslavnoj listi poznatih dama koje su uhvatile svog dragog u naručju dadilje, a na njemu su ženskaroši poput Džuda Loua i Mika Džegera. To je otkrila zahvaljujući porodičnom tabletu na kojem su se nalazile proste poruke i golišave fotografije Mindi Men i Gevina.

foto: Profimedia

Naime, Rosdejlov mobilni telefon se slučajno sinhronizovao s tabletom i neprimereni sadržaj je prešao na njega. Muzičar je otkriven nakon tri godine afere s dadiljom, a u jednom periodu je bila treći put trudna i nosila je njihovog najmlađeg sina Epola.

Gevin Rosdejl i Gven Stefani foto: Profimedia

Pevačica se kroz emisije zbližila s Blejkom i počelo je da se šuška da su u vezi. Ubrzo nakon glasina saznalo se da se Šelton razvodi od supruge Mirande Lambert nakon četiri godine braka.

Američki mediji su pisali da je Gven razlog njihovog razvoda, dok su ih drugi branili i tvrdili da se odnos Mirande i Blejka pre raspao. Navodno je sve prvo bilo platonski i Stefani i Šelton su se samo međusobno tešili jer su patili zbog njihovih ljubavnih problema.

Gven Stefani i Blejk Šelton foto: Profimedia

"Neverovatno mi je da nas je bog stavio u tu poziciju da imamo jedno drugo u tom trenutku. Nisam pokušavala ni u jednom trenutku da započnem vezu s njim, jednostavno se dogodilo", rekla je svojevremeno pevačica.

Par je zvanično potvrdio da su u vezi u novembru 2015, nakon što se mesecima šuškalo o tome, a 2016. je Gven konačno okončala brak s Rosdejlom. Te godine su prvi put izašli zajedno na crveni tepih na dodeli prestižne nagrade Oskar.

Gven Stefani i Blejk Šelton foto: Profimedia

"Gven je spasila moj život. Ko bi drugi mogao da razume situaciju kroz koju sam prolazio? Ne možete ni da zamislite koliko su slični naši razvodi", istakao je Blejk.

Podsetimo, pevačica je već dugi niz godina na meti javnosti zbog svog izgleda, odnosno estetskih zahvata kojima se podvrgava kako bi se pomladila. Od silnih odlazaka pod nož kod plastičnih hirurga i zbog ubrizgavanja botoksa, njeno lice se nadulo i izgubilo prepoznatljive konture.

"Bila je prava prirodna lepotica, šta joj je ovo trebalo", "Kakva šteta", "Neprepoznatljiva je", "Bila je moja inspiracija 90-ih, žalosno", samo su neki od komentara razočaranih fanova kojima nije jasno šta to Gven radi sa svojim izgledom.

(Kurir.rs/ Story.hr)