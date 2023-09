VOLELI SU SE 20 GODINA, ALI NISU IMALI ODNOSE: On je do smrti obožavao svog partnera koji ga je varao sa mnogima, čak i kolegama

Ljubavni život Karla Lagerfelda bio je veoma uzbudljiv, a mnogi kažu da je specifičan.

Pokojna modna ikona Karl Lagerfeld odustao je od seksa na 30 godina nakon tragične smrti svog dugogodišnjeg partnera Žak de Bašea.

Nemački dizajner je ostao slomljenog srca kada je njegov dečko Žak de Baše preminuo od komplikacija od side 1989. godine.

foto: Guy Marineau / Starface / Profimedia

Lagerfeld, koji je preminuo u 85. godini, više nikada nije imao vezu nakon tragičnog gubitka svog emotivnog partnera.

Par je bio zajedno skoro dve decenije, a modni mogul je ostao uz Žaka do samog kraja - čak i spavajući u krevetu pored njegovog kreveta u bolnici u danima pre njegove smrti.

Međutim, njihova veza je bila veoma neobična jer je Karl od tada priznao da nisu imali seks za sve to vreme.

U Otavijevoj knjizi Žak de Baše, Senka Dendi, rekao joj je da nisu imali "nikakav fizički kontakt".

foto: Profimedia

- Beskrajno sam voleo tog dečaka, ali nisam imao fizički kontakt sa njim - rekao je Lagerfeld.

Naravno, zaveo me njegov fizički šarm. Largerfeld je sebe opisao kao "totalnog puritanca", ali je insistirao da su ga zabavljale Žakove ludosti. Čak je znao za Žakovu čuvenu aferu sa drugim dizajnerom - Iv Sen Loranom - koja je prikazana u biografskom filmu Sen Loran iz 2014.

- Ja sam totalni puritanac, ali smatram da su Žakove avanture bile zabavne - rekao je Lagerfild jednom prilikom i dodao:

- Nismo mogli da budemo dalje jedan od drugog. Ja sam kalvinista prema sebi, i potpuno popustljiv prema drugima...

- Naravno da sam znao za aferu sa Sen Loranom... Nisam ga smatrao odgovornim. Hteo sam samo da vidim svetlu stranu Žaka. Nisam bio svestan šta je on držao u senci...

foto: Profimedia

Tokom 2012. godine gostujućeg urednika u Metro Vorld Nevs-u, Lagerfeld je intervjuisan o svom ljubavnom životu i priznao je da nikada nije bio zainteresovan za seks.

Rekao je: "Ne zanima me to mnogo... Mislim da je seks precenjena tema... Volim slobodu... Veze se dešavaju svima, to nikada ne može biti problem."

