JEDINO ŠTO SMO MU TRAŽILI JE DA SE NE OŽENI KAMILOM: Princ Hari bio očajan pred venčanje oca, a OVE stvari se POSEBNO PLAŠIO

Na današnji dan pre 19 godina venčali su se kralj Čarls i kraljica Kamila.

Naravno, kralj Čarls je ranije bio oženjen princezom Dajanom, a par se razveo samo godinu dana pre njene prerane smrti u dobi od 36 godina 1997. godine.

foto: Arthur Edwards / News Licensing / Profimedia

Kamila je takođe ranije bila udata za prvog muža Endrua Parkera Boulsa i imala dvoje dece. Kada je Čarls i Kamilin poseban dan zajedno konačno došao 9. aprila 2005, i prinčevi Vilijam i Hari bili su tamo da vide kako se njihov tata ponovo venčava, kao i Kamilino dvoje dece, Tom i Laura.

Hari molio oca da se ne oženi

foto: Owen Humphreys / PA Images / Profimedia

Ali izgleda da je Hari jednom molio svog oca da se ne oženi njegovom sadašnjom ženom. U svojim kontroverznim memoarima "Rezerva", Hari se priseća kako su on i Vilijam verovali da je Kamila odigrala "ključnu ulogu u raspletu braka naših roditelja“, ali je u isto vreme mogao da vidi kako je usrećila njihovog oca.

Piše da su, kada su ga pitali, on i Vilijam obećali svom tati da će poželeti dobrodošlicu Kamili u porodicu odgovorili.

foto: Henry Nicholls-AFP/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Jedino što smo tražili zauzvrat je da se ne oženi njome. Ne morate se ponovo oženiti, molili smo se. Venčanje bi izazvalo kontroverzu. To bi podstaklo štampu. To bi nateralo celu zemlju, ceo svet, pričaj o mami, uporedi mamu i Kamilu, a to niko najmanje nije želeo - napisao je Hari.

Iako su Čarls i Kamila izašli u javnost sa svojom vezom početkom 2000-ih - nekoliko godina nakon smrti princeze Dajane - njegova deca su s njom prikazana u javnosti tek godinu dana kasnije.

Prvi susret Harija i Kamile bio je nezgodan i napet. Princ je tada imao samo 13 godina i užasno mu je nedostajala majka

foto: Joe Meredith/JMP / Shutterstock Editorial / Profimedia

U knjizi "Princ Vilijam: Rođen da bude kralj", izvor iz palate kaže kraljevskoj biografkinji Peni Džunor:

- Mislim da je odnos između njih sada topao, ali ako budem iskren, tada nije bilo. Mislim da im je bilo teško da budu fer prema Kamili, ona nikada nije pokušavala da bude mama, ali je bila 'druga žena' i bila je tu i uzimala tatino vreme.

U međuvremenu Tina Braun piše da je Hari "uznemirio Kamilu".

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- Kada je mlađi dečak na kraju bio ubeđen da bude u prisustvu gospođe Parker Bouls, uznemirio ju je dugim ćutanjem i tinjajućim, ogorčenim pogledima.

Kako je vreme odmicalo, izgledalo je da su Hari i Vilijam razvili topliji odnos sa Kamilom. Tokom intervjua za obeležavanje svog 21. rođendana 2005. godine, Hari je rekao da su je on i njegov brat „zavoleli do kraja“, a takođe joj je javno zahvalio što je njihovog oca učinila „veoma, veoma srećnim“.

Međutim, prijatelj je rekao:

foto: GEORGE ROGERS / Sipa Press / Profimedia

- Iako su tenzije između njih dvojice tokom godina nestale, to je više bilo za pokazivanje jedinstva nego za blisku vezu. Bilo je velikih problema na početku, ali kako su Hari i njegov brat Vilijam starili i sazrevali , stvari su postale bolje i sada mogu koegzistirati kao odrasli nikada nisu bili bliski sa njom i još uvek nisu.

(Kurir.rs/Mirror/I.M.)

Bonus video:

01:47 ELIZABETA II SPASILA RUSE OD PROPASTI! Stručnjak otkrio kako je pokojna kraljica PROMENILA TOK ISTORIJE I ZAUSTAVILA HITLERA