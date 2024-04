RAZVELA SE SRPSKA GLUMICA U TAJNOSTI: Vjera Mujović se venčala u avionu, a sada ima novog dečka, evo ko je u pitanju (FOTO)

Spisku poznatih parova koji su doživeli krah braka pridružila se glumica Vjera Mujović.

- Zapravo, s obzirom na to da se ona pre više od dve godine u tajnosti razvela od uglednog doktora interne medicine iz Minhena, Stefana Prajsa, naša priznata dramska umetnica, inače članica Narodnog pozorišta „povukla je nogu“. Iako nikad nije otkrila zbog čega im je pukao šestogodišnji brak, uveren sam da je daljina učinila svoje - naveo je za Alo! glumičin prijatelj koji je želeo da ostane anoniman, i dodao:

foto: Milan Tvrdišić

- Njih dvoje su u maju 2021. proslavili šestu godišnjicu braka, tada sam ih poslednji put video zajedno srećne i nasmejane. Rekla mi je da su se sporazumno razišli i da su ostali u prijateljskim odnosima. Da je tako, videlo se i po tome da joj je upravo bivši suprug bio najveća podrška u najtežem periodu, kada je 2022. godine za šest meseci ostala bez oba roditelja. Pritom, i majka Ljiljana i otac Trifun su bili vrlo cenjeni lekari u Crnoj Gori.

Sagovornik je istakao da je, posle ogromne tuge zbog gubitka najdražih, Vjera upoznala muškarca koji joj je vratio osmeh na lice.

foto: Printscreen/Youtube/k1

- Reč je o reditelju Milošu Pavloviću. I on iza sebe ima brak, bio je oženjen takođe glumicom i iz tog braka ima dve ćerke. Vjeru i njega je spojio posao, on je, između ostalog, režirao predstavu „Pupin - poslednji san“, u kojoj ona igra tumači lik naučnikove majke, mudre i požrtvovane Olimpijade - Pijade. Vjera je napisala i tekst za komad, to je bio njen autorski projekat - naveo je izvor.

Duodrama „Pupin – poslednji san” predstavlja jedno moguće scensko viđenje Pupina. U imaginarnom susretu majke Pijade i sina Mihajla, uloge tumače Vjera Mujović i Dušan Matejić. Mihajlo Pupin, u dubokoj starosti, seća se svog života i postignuća - kao dečak, kao naučnik, patriota, imigrant, učesnik i svedok važnih istorijskih događaja. Majka sluša, teši, umiruje narodnim umotvorinama, psalmima, uspavljuje sina. foto: Milan Tvrdišić Za ovu scensku igru o odnosu majke i sina, o odnosu prema znanju i učenju, o jeziku, nauci, rasejanju, tuđini, imigraciji, patriotizmu, naciji i identitetu, korišćeni su tekstovi iz Pupinove autobiografije, nagrađene Pulicerovom nagradom, srpska narodna književnost, Novi zavet, narodne poslovice. Tokom izvedbe predstave „Pupin – poslednji san” koriste se mobilni telefoni u živom prenosu koji gledaocima pružaju mogućnost praćenja i iz drugih vizura. Upotrebom novih medija simbolički su predstavljena Pupinova dostignuća u telekomunikacijama, za koje je dao neke od najznačajnijih patenata. foto: Milan Tvrdišić

Miloš je bio u braku s njenom koleginicon Danijelom Kuzmanović. Vera i Danijela rade obe u Narodnom pozorištu u Beogradu. Inače, Danijela je bila na klasi sa Nelom Mihailović, Natašom Ninković, Glogovcem, Sergejem...

foto: Printscreen/Youtube/k1

Da podsetimo, Vjera i Stefan su se upoznali u avionu na letu za Mongoliju i posle samo tri meseca zabavljanja verili su se u Palermu. To je bilo 2014, a venčali su se 2015. godine, i to na letu od Beograda do Istanbula 9. maja. Na ljubav pred Bogom su se zakleli u Sabornoj crkvi u Beogradu, tri dana kasnije, potom su organizovali i veliko veselje u jednom poznatom prestoničkom restoranu.

- Pored naša dva popa, prisustvovao je i sveštenik iz Sremskih Karlovaca koji je obred obavio na nemačkom. Stefan je po svojoj tradiciji nosio kilt, ja belu haljinu dizajnera Igora Todorovića, dok mi je lice prekrivao veo od španske čipke, koju mi je poklonila kumina baka - ispričala je za domaće medije Vjera.

Vjera je 8. aprila dana proslavila rođendan, a na taj dan je rođen i Momo Kapor.

(Kurir.rs/Alo/T.J.)

Bonus video:

05:01 KOMEMORACIJA VOLJENOM GLUMCU NEŠI NENADOVIĆU! Vjera Mujović: Odlaze heriji detinjstva, naše mladosti i moj prvi princ