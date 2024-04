POVREĐEN MILAN MARIĆ! Glumac se fotografisao sa steznikom, pa se našalio na svoj račun: "Nije petak trinaesti, ali..." (FOTO)

NIJE OTKRIO KAKO JE DO POVREDE DOŠLO

Milan Marić doživeo je nezgodu prilikom koje je povredio koleno. On je na Instagramu objavio fotografiju povređene noge sa steznikom i pokazao da je zadobio lakšu povredu, koju je morao da sanira.

Glumac se usput i našalio na račun nezgode koju je doživeo, te je u opis fotografije dodao:

foto: Printscreen Instagram

"Nije petak 13. ali može da posluži."

Glumac u objavi nije detaljisao gde i kako je došlo do povrede..

Marić je, podsetimo, nedavno otvoreno pričao o psihoterapijama i njihovom značaju.

foto: Zorana Jevtić

- Kada pokušavam da objasnim terapiju dobiti su mnogostruke. To ne ide na brzinu ali ta vrsta rada na sebi kao rezlutat ima poboljšanje životnog standarda, ali u doživljaju sa samim sobom. To je nešto što je neprocenjivo i što ne može da kupi ni uspeh na profesionalnom planu, ni uspeh na emotivnom planu. Nije redak slučaj, a onda ljudi kao paradoks svega toga tada najviše ćute, ide im dobro na poslu, imaju uspešan emotivni odnos, sve je u redu sa članovima porodice, a oni se ne osećaju dobro, e onda iz nekog osećaja stida i srama, gde ja smem da kažem da mi nije dobro kad imam i ovo i ovo i ovo, to je opasna zamka. Taj rad nije brzinski, nije varijanta gde vi dođete jedanput, vi kupite terapiju, popijete i gotovo, vi ste druga osoba. Vrlo brzo osetite benefite toga, vrlo brzo se desi da ponovo želite da se vratite - govorio nam je tada Milan, koji smatra da se o mentalnom zdravlju slabo govori kod nas.

(Kurir.rs/ Blic/ L. S)

