BIVŠI MUŽ JOJ SE UBIO, A ONA STAJE NA LUDI KAMEN SA ŠAMANOM: Princeza šokirala svet romansom sa kontorverznim biseksulacem

Norveška princeza Marta Luiz možda nije poznata široj javnosti, ali je njen život vredan barem jednog filma.

Marta je, iako starije kralja Haralda, još kao mala izgubila pravo na presto, a tu privilegiju dobio je njen brat. Kasnije se udala i razvela od Ari Bena s kojim ima ćerke, a koji je ubrzo nakon razvoda izvršio samoubistvo.

foto: Profimedia

- Njegovo mentalno zdravlje je mnogo zavisilo od toga kakve će kritike u medijima. Ali ne kažem da je bilo nečija greška. Štampa je primila samokritiku nakon što je umro, da su možda bili malo oštri prema njemu i da je zapravo bio veoma fina osoba - rekla je Marta za BBC posle smrti bivšeg supruga.

Međutim, nedugo posle njegove smrti, Marta je sreću pronašla kraj osobe koja, po mišljenju mnogih, ne odgovara jednoj princezi.

Ljubav princeze i šamana

Njen život je konstantno pod budnim okom norveške javnosti, posebno zbog njenih afiniteta prema paranormalnim pojavama, tvrdnji da priča s anđelima, a pogotovo otkako je u vezi sa američkim šamanom Durekom Veretom, koji ima brojne sledbenike u Holivudu.

foto: Profimedia

Iako je norveška javnost burno reagovana na ovu vezu, Marta je prošle godine na svom Instagram profilu objavila datum kada će i formalno reći sudbonosno "da" svom vereniku Dureku Veretu.

Venčanje će biti održano 31. avgusta ove godine u hotelu Union, u bajkovitom ambijentu Geirangerfjorda na zapadu Norveške.

Veret će se preseliti u Norvešku kako bi se priključio kraljevskoj porodici, ali neće imati titulu.

Inače, Durek sebe opisuje kao šestu generaciju šamana i tvrdi da je ustao iz mrtvih i da može da predviđa razne događaje.

Kako je rekao, razume ukoliko neko ne veruje u to što priča, ali da veću količinu mrženje nikada nije osetio nego u Norveškoj.

Samozvani šaman tvrdi da je njegov rad uticao na glumice Gvinet Paltrou i Ninu Dobrojev.

On je objavio knjigu u kojoj tvrdi da "deca mogu dobiti rak ako su nesrećna“ i da je kao dete morao da se podvrgne transplantaciji bubrega koji je dobio od sestre. Takođe je tvrdio da je bio u komi, ali se detalji njegove bolesti ne znaju.

Durekova majka razotkrila njegove laži

Veruška Urkuhart, majka kontroverznog američkog šamana, ispričala je za medije kako joj sin nije ni javio da će se ženiti i da nije dobila čak ni pozivnice za venčanje.

Kako je rekla, mnogo ju je povredila što sa sinom i snajom nije bila zajedno na Božić 2022. godine i da veruje da je do udaljavanja došlo zbog njegovog posla šamana.

Ona kaže da je prvo bila ponosna na njega što pomaže drugima, ali da su mu novac i slava postali prioritet.

Ne sviđa joj se smer u kojem je krenula njegova profesionalna karijera, kao ni to što on govori da potiče od šest generacija šamana. Ona, naime, tvrdi da je njen otac bio građevinski radnik.

"On ne radi za svet, on radi protiv sveta. On ne radi za ljude, on radi protiv ljudi. Durek vam ne pomaže da pronađete božansko svjetlo. On vas vodi u svoje svetlo, gde može da se infiltrira i manipuliše vama', rekla je njegova majka.

Ona je takođe osudila njegove izjave o rasizmu u Norveškoj i zahvalila se kralju Haraldu i kraljici Sonji na dobrom prijemu koji su pružili njegovom sinu.

"Moja neverovatna i moćna majka, proročište koje mi je dalo život i vodilo me da volim žene i pustim ih da budu kraljice', napisao je Durek 2018. godine.

Marta tvrdi da je oduvek imala paralelna iskustva

"Kad sam bila mala, videla sam stvari u ljudima. Da su tužni ili srećni. Ukoliko bi neko imao bol u ramenu i mene bi rame počelo da bilo. Shvatila sam da imam neku vrstu talenta i da mogu da pomognem drugima", ispričala je princeza jednom prilikom.

Ona je dodala da su u Norveškoj duhovna verovanja poput onih kojih se ona drži "tabu", i da je često u svojoj zemlji kritikovana zbog istih.

Princeza Marta jednom podkastu još jednom šokirala svet kada je rekla kako priča sa anđelima i da je vidovita. Ona je tom prilikom izjavila:

"Priviđalo mi se svašta kad sam bila u svojoj sobi. Bila sam prestravljena kada sam spavala noću. Imala sam osećaj gušenja i tome slično. Tek u odrasloj dobi roditelji su mi rekli da je jedan nacista izvršio samoubistvo u mojoj sobi. Zato sam tamo imala noćne more, sada to razumem", ispričala je princeza.

Odrekla se titule

Marta se odrekla titule kraljevskog visočanstva i retko se prihvata takvih obaveza, iako je svojevremeno optuživana u javnosti da tu titulu ipak povremeno koristi u komercijalne svrhe.

Razlog zbog kog su je optužili da titulu koristi u komercijalne svrhe je taj da su ona i njen verenik pokrenuli kurs nazvan "Princeza i šaman", što je u očima javnosti i kraljevske porodice okarakterisano kao "zloupotreba titule koju više ne poseduje", zbog čega se Luiz naposletku javno izvinila.

Međutim, kralj Harald je ipak odlučio da princeza zadrži titulu.

