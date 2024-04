MEGAN MARKL U STRAHU OD OKUPLJANJA KRALJEVKE PORODICE: Princ Hari se sprema na put kući, a ona ne može da se pomiri sa ovim

Princ Hari priprema se da poseti kraljevsku porodicu, a sve su glasnija šuškanja da je pomirenje na pomolu. Naročito između dva brata, nakon vesti da Kejt Midlton boluje od raka.

Megan u strahu da gubi kontrolu nad Harijem

Ova situacija umnogome brine njegovu suprugu Megan Markl, koja strepi od potencijalnog pomirenja, piše OK.

- Megan zna da će biti suočena sa izgubljenom bitkom, po pitanju Harijevog obraćanja Kejt i Vilijamu, kako bi pokušao da razreši njihove razlike, ali misli da će on napraviti veliku grešku. Očigledno ima saosećanje prema Kejt i onome kroz šta ona prolazi, ali u njenom umu, to ne menja stvari - tvrdi izvor.

Objavljujući video poruku svetu prošlog meseca, princeza od Velsa je otkrila da je podvrgnuta preventivnoj hemoterapiji za nepoznatu vrstu raka, posle abdominalne operacije ranije ove godine.

Dok se Kejt oporavlja sa Vilijamom i njihovom decom, mediji pišu da su vesti podstakle Harija da posegne i iskupi se kako bi mogao da bude tu za par. Kralj Čarls je takođe otkrio svoju dijagnozu raka ranije ove godine, kada je Hari odleteo u Veliku Britaniju da poseti svog oca, ali se vratio kući manje od 24 sata kasnije.

Ne može da zaboravi

Kraljevski komentator Ričard Ficviljams nedavno je objasnio da bi porodični zdravstveni problemi mogli biti ono što će razbiti led između Harija i Vilijama, nedavno je podelio:

- Sa Kejtinom i kraljevom bolešću to je ogromna promena u igri čak i kada postoje duboki porodični rascepi.

Međutim, Megan se nije oporavila od bola iz prošlosti, tvrdi naš izvor.

- Ona želi da se potpuno oporavi i da sa porodicom bude sve u redu, ali četiri godine nakon što je napustila, ona je još uvek uznemirena zbog svega i nikada ne može u potpunosti da oprosti kraljevskoj porodici za ono kroz šta su prošli i nikada se nisu izvinili - tvrdi izvor za pomenuti magazin.

Četiri godine od odlaska

Hari i Megan su se povukli iz kraljevske porodice u januaru 2020, preselivši se u Kaliforniju da odgajaju svoju decu, daleko od kraljevske odgovornosti. Otkako su napustili porodicu, Megan i Hari su otvoreno govorili o svom iskustvu sa drugim članovima kraljevske porodice, tačnije u potonjoj knjizi "Rezerva" iz 2023.

Međutim, dva brata i njihove žene su nekada nazivani 'fantastična četvorka', dok je Hari delio blisku vezu sa Vilijamom i Kejt pre raskola, čak je opisujući princezu od Velsa kao "sestru koju nikada nisam imao i uvek želeo“ u svojim memoarima.

- Megan nikada ne bi smetalo da ponovo ne vidi Vilijama i Kejt i da nažalost zna da nema veze između njene dece i Džordža, Šarlote i Luisa. Volela bi da se to dogodi, ali su jasno stavio do znanja da to ne žele.

Ona duboko u sebi zna da Hari želi da popravi vezu i vesti o Kejt su ga učinile odlučnijim da to uradi. Ali ona misli da je Hari naivan i da još uvek ne može da veruje Vilijamu. Ona se uplašila da će bude ponovo napravljena budalom i da će ga Vilijam iskoristiti. Ona zna da donosi bolje odluke od Harija jer neće dozvoliti da emocije vladaju njome, ali se boji da gubi kontrolu nad ovom situacijom - tvrdi izvor.

Pomirenje je uzaludno

Megan je zabrinuta da bi pomirenje moglo da izazove više štete nego koristi.

- Ona oseća da je Vilijam jasno stavio do znanja da ne želi pomirenje i da se nije trudio, lako je mogao da nađe vremena za Harija kada je bio u Velikoj Britaniji - tvrdi izvor i dodaje.

- Cela situacija nije samo na Hariju, ali nema šanse da Vilijam ponudi maslinovu grančicu. Megan jednostavno ne želi da ga ponovo vidi povređenog jer su mu bile potrebne godine da konačno preboli posledice.

