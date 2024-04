TUGA NA NJEGOVOM LICU JE BILA PREJAKA: Vilijam prvi put SVETU pokazao koliko ga IZJEDA to što je zadesilo Kejt i Čarlsa (FOTO)

Princ od Velsa vratio se danas poslu. Njegov prvi javni angažman, koji se desio skoro mesec dana nakon saopštenje da njegova supruga Kejt Midlton ima rak, protiče pod velikom pažnjom. Posetio je humanutarnu organizaciju koja se bavi distribucijom viška hrane Surplus to Supper u Suriju, gde je pomagao u kuhinji i u pakovanju obroka u vozila za dostavu. Deo angažamana biće i poseta centru za mlade u zapadnom Londonu koji ima velike koristi od takve pomoći odnosno dopremanja besplatne hrane. Nove footgrafije rekle su mnogo toga.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Sam povod je izuzetno značajan i suvišno je reći, ozbiljan. Ipak, (ne) raspoloženje odnosno tuga na licu princa Vilijama bila je veoma primetna, makar se stiče takav utisak. Na prvim slikama sa događaja nema njegovog prepoznatljivog osmeha kakav je umeo da uputi u javnosti u raznim prilikama, bez obzira na trenutnu situaciju svoje porodice.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Možda poseta koja će uslediti donese malo drugačije raspoloženje, ali su slike iz Surija otkrile dosta toga. Vilijama ovakvog još nismo videli. Unazad nedeljama traje borba njegove supruge Kejt Midlton i oca kralja Čarlsa III sa opakom bolešču. Pre nego što im je dijagnostikovan kancer oboje su imali operacije, istog meseca i na istom mestu, u januaru u privatnoj londonskoj bolnici. Princeza od Velsa operisana je zbog problema sa abdomenom, dok je monarh imao benigno povećanje prostate.

foto: Printscreen

Zdravstveni problemi njegovih najmilijih uzimaju danak. Svakako da je bez sumnje najteže onima koji se bore sa bolesti, ali to je zapravo borba cele porodice. Vilijam je posvećen brizi oko Kejt i njihove dece, Šarlot, Džordža i Luja sa kojima je proveo uskršnje praznike u Norfolku. Deca su se takođe nakon pauze vratila u školu.

Otkako je početkom februara saopšteno da Čarls III ima rak, Vilijam čiji je brat Hari prekinuo veze sa Britanijom, vratio se dužnostima posle kraće pauze koja je usledila nakon operacije njegove supruge.

foto: Peter MacDiarmid / Shutterstock Editorial / Profimedia Similar

Njegov današnji anagažman usledio je posle tri i po nedelje pauze. Vilijam koji je pre nekoliko dana najavio ovaj službeni angažman, bio je ležerno odeven kako prilika i nalaže, učestvovao je u pripremi hrane, razgovarao sa volonterima i priključio se pakovanju besplatnih obroka. U jednom momentu prišla mu je volonterka Rejčel Kandapa i predala čestitke za Kejt i Čarlsa III. "Oh, neke čestitke, oh, jako ste ljubazni. Hvala vam mnogo, to je vrlo lepo od vas", poručio joj je i nije mogao da sakrije koliko ga je to potreslo.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Similar

Dirljiv momenat je zabeležen kamerama i reakcija princa od Velsa je izuzetno emotivna. Kejt Midlton mogla bi da se u narednom periodu pojavi na određenim javnim događajima ako joj zdravstveno stanje to dozvoli.

Poznati par za 11 dana čeka 13. godišnjica braka, a 23. aprila njih mlađi sin Luj slavi šesti rođendan. Da li će i ove godine biti objave njegovih novih slika? Majka ga je fotografisala za prethodne rođendane, kao i Šarlot i Džordža što je postalo tradicija kao i to da je rođendanske torte upravo pripremala princeza od Velsa.

( Kurir.rs / Blic žena / T.B. )

Bonus video:

05:21 ČEKALI SMO DA SE OVO DOGODI! Glumac iz Njujorka o SKANDALU KOJI TRESE AMERIKU: Britanski princ je u NAJVEĆEM PROBLEMU (VIDEO)