SUPRUGA POZNATOG INFLUENSERA OTKRILA DETALJE O NJEGOVOJ BORBI: "Njegova zadnja rečenica koju je izgovorio bila je tati u bolnici"

Poznati hrvatski influenser Marko Babić umro je prošle godine u 31. godini.

Marko se od 2021. godine borio sa sarkomom. Kada je saznao za dijagnozu, Marko je dve godine svoje misli delio sa desetinama hiljada ljudi preko Instagrama. Vodio je dnevnik, a kasnije je taj dnevnik pretočen u knjigu.

Markova supruga Tina je sada gostovala u Jutarnjem programu na Prvoj televiziji, a tom prilikom je otkrila detalje borbe koju je vodio njen suprug.

"On se nije dao, njemu je trebalo nekih 12 sati da uopšte prihvati da ima u sebi malignu tvorevinu, meni naravno ne. Ja sam tu prolazila kroz puno faza, ali sam se isto učila. Prvo bi mi bilo teško deset dana, pa dva dobra dana, onda posle osam, pa četiri, i tako dalje. Uz njega je zapravo sve to bilo lakše", priznaje Tina i dodaje da je Marko već bio aktivan na Instagramu kada je stavio post iza slike ''Nisam više bolestan'', što je zapravo bio grafit na ulici i tu je sve krenulo.

"Dobio je ogromnu podršku ljudi, od ljudi koji su to prošli, ljudi koji su izgubili nekog svog, ali uopšteno, s obzirom na kako je reagovao na samu bolest, rekao je ''Nemojte me žaliti, ja imam ovo pod kontrolom, sve će biti okej, ako i ne bude, neću sad potrošiti koliko god vremena imam, da mi bude život loš, živeću ga najbolje što mogu'', prepirčava Tina koja je zapravo odrastala sa svojim suprugom. Bio je njena druga polovina, beskrajno duhovit, ljudi su ga voleli, on je voleo ljude.

"Meni su ljudi slali poruke na Instagramu, da ih je bio strah da počnu da čitaju knjigu o raku, ali zapravo je rak tu na neki način metafora za teško. Svima će se u životu dogoditi nešto teško, sad da li je to metastatski rak u 30. godini života ili je to nešto mnogo manje, ali kad je teško, teško je. I on je zapravo tu nas nekako naučio kroz humor, kroz duhovitost, kroz taj svoj optimizam koji je imao, da i dalje svaki tvoj dan vredi, dokle godi si tu, možeš ga proživeti najbolje što možeš", kažeTina i dodaje:

"I kad je umro, meni se javilo, ja mislim preko deset hiljada ljudi, ali bez preterivanja, te poruke nikad nisam uspela da pročitam, ali su mi javili da plaču kao da je umro neko njihov. I to je trajalo."

Tina napominje da je poslednja četiri meseca zaista bilo teško, ali da se pre toga Marko trudio da im život bude izuzetno kvalitetan i lep.

"On je rekao: Ja sad živim bolje nego 95% ljudi koje ja znam, u moj život je ušlo toliko puno dobrih ljudi, proveo sam sa svojim curama toliko vremena, koliko inače u normalnom životu ne bi proveo ni 30% toga, jer je bio kod kuće", rekla je supruga.

"Njegova zadnja rečenica koju je izrekao, izgovorio ju je svom tati u bolnici u deset uveče, a preminuo je u pet ujutro. Rekao je: Došao sam na ovaj svet s misijom i brutalno sam je odradio. Tako da je on otišao kako je živeo i baš sam ponosna na njega", dodala je Tina.

