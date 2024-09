Demi Mur otkrila potresne detalje o Brusu Vilisu pa pomenula njihovu decu: Niko nije ostao imun na ove glumičine reči

Demi Mur podelila je novosti o stanju bivšeg supruga Brusa Vilisa dok se glumac bori s frontotemporalnom demencijom. Ona je gostovala u šou koleginice Dru Barimur i progovorila o nekim potresnim detaljima

"Kad smo snimali ‘Čarlijeve anđele‘, Brus je došao i samo zaigrao, on je otvorio film. I morali smo raditi s njim", prisetila se Barimur koja glumca zna gotovo ceo život, još dok je zarađivao kao barmen u njujorškom Cafe Centralu. Barimur je priupitala Dru, kako je on sada, prenosi The New York Post.

"S obzirom na sve, stabilno je.", odgovorila je Demi koja je sa zvezdom brojnih akcionih hitova bila u braku od 1987. do 2000. u kojem su dobili ćerke Rumer (36), Skut (33) i Talulu(30). Nakon razvoda, bivši par ostao je veoma blizak.

Najnovije fotografije Brusa Vilisa foto: Javiles/Bruce / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Demi je prisustvovala venčanju Brusa Vilisa 2009. kada se oženio s Emom Heming s kojom ima ćerke Mabel (12) i Evelin (10). Glumica takođe ima blizak odnos s Emom, a kompletna porodica često zajedno slavi praznike i rođendane. Čak su pre četiri godine bili zajedno u karantinu tokom pandemije COVID-19. Dok je razgovarala s Barimur, Mur je otkrila savete koje daje svojim ćerima dok se nose sa zdravstvenim problemima svog oca.

"Ono što kažem svojoj deci je da ljude upoznate tamo gde jesu. Ne držite se toga ko su oni bili ili šta želite da budu, nego ko su oni u ovom trenutku. Iza toga postoji takva lepota i radost i ljubav.", kazala je glumica.

Otkrila je i kako se trudi provesti što više vremena sa Brusom i njihovom porodicom.

Demi Mur je sve vreme uz Brusa Vilisa foto: Printscreen/Instagram

"Kad sam u Los Anđelesu, idem kod njih svake nedelje i jako cenim vreme koje svi delimo." rekla je.

U 2022. zvezda filmskog serijala "Umri muški" povukao se iz glume nakon što mu je dijagnostikovana afazija. U jesen 2023. porodica Vilis je izjavila je kako je njegovo stanje napredovalo do frontotemporalne demencije.

(Kurir.rs/Jutarnji/M.J)

Bonus video:

01:15 DA LI ZNATE PRAVO IME EVE RAS? Ovo je jedva stalo u ličnu kartu, a JEDNO OD PREZIMENA JOJ JE VAGNER! Glumica otkrila sve detalje