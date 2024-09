nije joj smetalo

Nikol Kidman snimila vrele scene sa bivšim mužem svoje najbolje drugarice: "Pitala me je za mišljenje i jedva čekam da gledam te scene"

Nikol Kidman i Lijev Šrajber u seriji "The Perfect Couple" koja se emituje na Netfliksu snimili su veoma "zapaljivu" scenu seksa. Gledaoce je začudilo to što je ova glumica najbolja prijateljica sa Naomi Vots koja je od 2005. do 2016. bila sa Šrajberom i sa njim dobila dvoje dece.