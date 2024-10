Glumac je rođen i odrastao je u Kraljevu. Tokom njegovog školovanja revakcinacija je vršena starim iglama koje su pre ubrizgavanja dezinfikovane na plamenu. Igla kojom je on vakcinisan nije bila dezinfikovana.

Glumac se prisetio da kad je trebao da primi vakcinu, zbog nastale gužve, nisu dezinfikovali iglu (plamenom kako se to nekada radilo) i on je zaražen hepatitisom B. Nakon nekih dva meseca je dobio žuticu i pošto nije imao nikakvog krvnog kontakta osim te revakcine, zaključili su da je to uzrok dobijanja hepatitisa B.