GlumicaBlejk Lajvli podnela je tužbu protiv bivšeg saradnika i kolege Džastina Baldonija, s kojim je snimila film "It ends with us". Blejk ga je optužila za se*sualno uznemiravanje i navela kakve je sve neprijatne situacije doživljavala s njim tokom snimanja, nakon čega je reagovala poznata agencija za talente koja zastupa i Lajvlijevu i Baldonija.