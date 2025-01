Zvezda serije "Mućke" Nikolas Sajmon Linderhers rođen je u Hemfširu, njegova majka zatrudnelaje sa oženjenim muškarcem, a glumac je kasnije rekao da se stideo kako se otac ophodio prema njegovoj majci, ali da je to prevazišao u braku sa suprugom, bivšom balerinom Lusi Smit, kojoj se zahvalio na podršci jer da "nije bilo nje, ni on se ne bi bavio glumom".

„Proveo sam veći deo vremena u kolima i učionici, dakle nisam video mnogo, ali ono čega sam se nagledao jesu ljudi, stanovnici Crne Gore i oni su me najviše i impresionirali. Njihova toplina i duh su nešto što me je zaista ganulo.

Bio sam iznenađen. Zapravo nisam znao da su "Mućke" toliko popularne na Balkanu. Kada sam prvi put došao i kada sam izašao iz auta, da se prvi put sastanem sa ministrom, svi ljudi na ulici su počeli da tapšu. Okrenuo sam se oko sebe da vidim kome to tapšu. Ljudi iza mene su mi takođe tapšali, tada sam stvarno shvatio koliko smo popularni ovde. Cela ulica je aplaudirala, to laska, ali je veoma neobično. Osećao sam se kao kraljica. Tek tada sam shvatio koliko je Rodni popularan", izjavio i naglasio: „Svako dete treba porodicu, to nije teško shvatiti. Deca treba da rastu uz osećaj radosti i pripadnosti, to je neophodno za njihov razvoj. Imao sam tu sreću da postanem roditelj 2000. i mogu da kažem da je to zadatak koji me najviše ispunio u životu“.