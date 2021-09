MUĆKE NAPUNILE 40 GODINA, OVO JE 25 STVARI O SERIJI: Počelo je u kafani, Del Boj je trebalo da nosi ŠTIKLE, a on je prvi izabran

"Mućke" su napunile 40 godina. Serija o braći Troter koji su trgovci i sitni prevaranti i njihovim drugarima iz Pekama, dela jugoistočnog Londona je prvi put emitovana 8. septembra 1981. godine i do 2003. godine je prikazano 64 epizode.

U našoj zemlji, ova serija ima kultni status i mnogi je obožavaju.

Tokom svog višedecenijskog prikazivanja, seriju su obožavali bukvalno svi, od pripadnika kraljevske porodice pa do radnika u Mančesteru. Takođe, "Mućke" drže rekord kao najgledanija komedija jer je jednu epizodu pogledalo 24.3 miliona ljudi.

U čast 40 rođendana, ovo je 25 zanimljivosti koje verobvtno niste znali o kultnoj seriji.

1. Džon Sulivan je napisao "Mućke" samo zato što su mu pare trebale i bio je poprilično očajan jer se njegova prva TV serija završila, a druga "Over the Moon" je bila otkazana.

2. Ideja za seriju je rođena u britanskoj kafani, odnosno pabu Tri kralja u Fulamu, zapadni London gde je Džon zajedno sa drugarom i producentomn Rej Batom utapao tugu ua alkoholu jer mu je serija otkazana.

3. Serija se zapravo zvala "Readies" odnosno tako je pisalo u prvom scenariju za prvu epizodu. Ime je kasnije promenjeno u "Only Fools And Horses" (odnosno Mućke) iako su se glavešine u BBC bunile protiv tog imena.

4. Serija drži rekord kao najgledanija jer se 1996. godine 24.3 miliona ljudi uključilo i gledalo epizodu "Time On Our Hands".

5. Delimična inspiracija za Del Boja je došla od čoveka zvanog Čiki Stoker (Chicky Stocker), koji je bio običan radnik iz Londona koji je bio jak čovek, ali je voleo da se lepo oblači, što bi naši rekli - kicoš.

6. Jedna od Delovih omiljenih izreka je i "Bonnet de douche" koju je Salivan video u jednom hotelu u Kentu, a zapravo znači kapa za tuširanje.

7. Nikolas Lindhrst je prvi dobio ulogu, kao smotanni Rodni. Imao je samo 19 godina, a Džon Salivan je lik gradio po sebi - bio je idealista i sanjar, baš kao i Roders.

8. Glumac-veteran Lenard Pirs je dobio ulogu deke. Lenard je bio u vojsci, u jedinici koja je zabavljala trupe za vreme II svetskog rata, ali od tada nije imao značajnijih nastupa pa je bio oduševljen zbog ove uloge.

9. Jedan od šefova školskih inspektora je 1997. godine je potkačio "Mućke" i rekao da nije baš moralna, a Džon Salivan mu je odgovorio da Troteri nisu nikada bili nasilni, nisu se drogirali, brinuli su o porodici i da neke Del Bojeve akcije realno jesu za sud, to nije ništa u odnosu na neke biznismene.

10. Naći pravog glumca za Del Boja je bio pakao. Hteli su Džima Brodbenta i En Ritel, ali su oni bili zauzeti,a još dvojica su razmatrana, ali ništa nije bilo od toga.

11. Producent Rej Bat je hteo Dejvida Džejsona koji je tada igrao u "Open All Hours", ali BBC i Džon Salivan nisu bili sigurni da da je on pravi izbor.

12. Orginalni kostim za Del Boja je bio urnebesan: trebalo je da ima pivski stomak, ofarbanu i isfeniranu kosu, uske pantalone i visoke potpetice na cipelama.

13. Sju Holdernes kkoja je igrala Bojsijevu ženu Marlin je zadržala dobar deo garderobe iz serije - to je uradila da bi mogla da bude Marlin na dobrotvornim priredbama.

14. Velika tragedija je pogodila celu8 produkciju serije kada je voljeni deka Troter, odnosno glumac Lenard Pirs preminuo 1984. godine. Čak su hteli da njegov lik zamene ujnom Doris, ali su brzo napustili tu ideju.

15. Dejvid je pilot i ume da upravlja hel8ikopterom i manjim letelicama,a li mu nisu dozvolili da sam upravlja u epizodi "Tea For Three" iz 1986. godine.

16. U epizodi "Who’s A Pretty Boy?" iz 1983. godine se prvi i poslednji put pojavila Denzelova žena Korina. Nju je glumila Eva Motli koja je preminula 1985. godine zbog predoziranja.

17. Epizoda "A Touch Of Glass" iz 1982. godine je inspirisana događajima iz stvarnog života Džona Salivana. Naime, scena kada skupoceni luster pada na pod i razbija se zapravo desilo Džonovom ocu - njih sedmorica su ispustili luster koji se razbio u param parčad. Što se tiče lustera iz serije, on je koštao neverovatnih 6.000 funti.

18. Del Bojeva žuti kombi je Reliant Regal Supervan III i ne pravi se decenijama, što ovo vozilo čini kolekcionarskim primerkom.

19. Najpoznatiji fanovi serije u Velikoj Britaniji su svakako članovi kraljevske porodice koji su čak tražili da im unapred pošalju kasete sa epizodama da ih pogledaju pre svih. I kako je rekao nikolas, mora da su im se mnogo svidele jer kasete nikada nisu vratili.

20. "Lovely jubbly" je nastao od jednog sladoleda koji je bio popularan tokom pedesetih, a njihov slogan je glasio "Lubberly Jubbly".

21. Dejvid Bekam se pojavio u specijalnoj epizodi iz 2014. godine. U toj epizodi je trebalo da sepojavi i čuveni Triger, ali je glumac nažalost bio mnogo bolestan. Rodžer Lojd-Pek je preminuo nekoliko dana posle snimanja.

22. Kada je šouu trebala beba da glumi Rakelinog i Del Bojevog sina Demijana, jedan od članova produkcije je otišao u porodilište u bolnici gde su snimali epizodu i rekao:" Podignite ruke gore ko je dobio bebeu poslednjih sat vremena i hoće da je pozajmi BBC?"

23. Elizabet Harli je trebalo da glumi Rodnijevu ženu Kasandru, ali je uloga ipak otišla u ruke Gvinet Strong.

24. Dejvida Džejsona je svojevremeno opelješio pravi Del Boj u Dubajiu. On je otišao na mestu gde se prodaju jeftini parfemi losioni posle brijanja, kupio je 6 boca za smešne pare, ali je kasnije otkrio zašto su tako jeftine. NAime, kada se otvore, mirišu lepo, ali posle nekoliko dana mirišu kao iz kace za kupus.

25. Prava na seriju su prodata širom sveta,a neke zemlje su čak uradile i rimejkove. Wat Schuift’t? (What’s It Worth?) uHolandiji, O Fura-Vidas (Outside Of The Law) u Portugal i Brat Bratu (Brother To Brother) u Sloveniji.

