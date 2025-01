Džastin Baldoni sada tuži Blejk Lajvli, Rajana Rejnoldsa, njihovog publicistu Lesli Sloun i Slounovu PR firmu Vision PR, Inc. zbog burne situacije. Sve je počelo kada je Džastina glumica optužila zbog seksualnog uznemiravanja tokom snimanja filma "It Ends With Us2, filma koji je izazvao veliki skandal u Holivudu.