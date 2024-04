BLEJK LAJVLI PRIZNALA DA JOJ JE TEŠKO DA GLEDA SUPRUGA Glumica otkrila u čemu je veliki problem: „To je oblik mučenja“

Glumica Blejk Lajvli nedavno je priznala da joj je teško gledati intimne koje je snimio njen suprug Rajan Rejnolds.

Ona je za medije govorila šta misli o tome što Rajan Rejnolds pristaje na takve scene, navodeći da je za nju to pravo mučenje.

Objasnila je da se jednom tokom leta s ćerkom Džejms našla u nezgodnoj situaciji, jer su svi hteli da gledaju film „Deadpool“, u kojem glavnu ulogu glumi Rejnolds.

foto: The Hapa Blonde / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- Bila sam u avionu sa svojim detetom. To je pomalo mučenje, jer sam u avionu i kamo god pogledam, svaki ekran prikazuje mog supruga u intimnim scenama s drugom ženom - rekla je Lajvli.

- Svi žele gledati ‘Deadpool’ u avionu. Svi. To je okrutan i neobičan oblik mučenja. Onda moja ćerka kaže: ‘Tata.’ Ona počne da grli i ljubi ekran i mahati mu, a on joj ne maše. Ne razume zašto joj ne maše jer misli da je to kao FaceTime - dodala je.

(Kurir.rs/Nova/A.G.)

