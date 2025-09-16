Slušaj vest

Filmska legenda Robert Redford preminuo je u 90. godini.

Oskarovac je, prema pisanju The New York Times-a, preminuo u snu danas, u svom domu u Juti, nedaleko od Prova.

Redford je decenijama bio jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca, a glumio je u hitovima poput "Butch Cassidy and the Sundance Kid" i "All the President’s Men".

Kasnije u životu počeo je da se bavi režijom i osvojio Oskara za film "Ordinary People" 1980. godine.

Zlatno doba karijere

Redford je tokom sedamdesetih i osamdesetih bio jedan od najtraženijih glumaca Holivuda. Publika ga pamti po nezaboravnim ulogama u filmovima „Buč Kesidi i Sandens Kid“, „Kandidat“, „Varalice“, „Tri dana Kondora“ i „Svi predsednikovi ljudi“. Njegova harizma, plava kosa i „holivudski osmeh“ učvrstili su mu status zvezde.

Njegov poslednji nastup na filmu bio je u „Osvetnicima: Kraj igre“, gde je reprizirao ulogu Aleksandra Pirsa, dok je 2018. oduševio kritiku u ostvarenju „Starac i pištolj“.

Uspeh i u režiji

Godine 1980. Redford je debitovao kao reditelj filmom Obični ljudi, koji mu je doneo Oskara i otvorio novu stranicu karijere. Kasnije je režirao i filmove "A River Runs Through It", „Quiz Show" i „The Legend of Bagger Vance". Njegov rediteljski opus često je pratio motiv iskupljenja i društvene kritike.

Robert Redford Foto: Profimedia

Od detinjstva do svetske slave

Rođen 1936. u Santa Monici, Redford je mladost proveo balansirajući između sporta i umetnosti. Nakon izbacivanja sa Univerziteta u Koloradu, otisnuo se u Evropu sa željom da postane slikar. Sudbina ga je ipak odvela u Njujork, gde je upisao Akademiju dramskih umetnosti i zakoračio u glumački svet.

Njegov uspon bio je nezaustavljiv – od debija u filmu „Ratna potraga“ 1962. do kultnog statusa u Holivudu svega nekoliko godina kasnije.