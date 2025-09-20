Slušaj vest

Princ Vilijam oduševio je javnost potezom prema prvoj dami SAD, Melaniji Tramp, na svečanom banketu povodom posete Donalda Trampa Velikoj Britaniji.

Princ od Velsa uljudno je izvukao Melanijinu stolicu i pomogao joj da sedne za sto uz kraljicu Kamilu. Tim potezom raznežio je sve dame koje su ovo videle, te podsetio muškarce na sitne kavaljerske poteze koji puno znače.

Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Budući kralj izgledao je elegantno u crnom fraku u vindsorskom stilu, s plavom lentom i zvezdom Reda podvezice, kao i još jednom zvezdom koja označava njegov položaj viteza Reda čička i trećom koja označava da je Veliki meštar Reda kupališta. Nosio je i četiri medalje – svaku povodom Zlatnog, Dijamantnog i Platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete II, te medalju s krunisanja kralja Čarlsa.

Melanija je blistala u dugoj haljini žute boje do poda, koju je stegla u struku roze pojasom i upotpunila visećim plavim minđušama.

Foto: PA-Reuters/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Na državnim večerama obično učestvuju ugledni ljudi, diplomate i slavne osobe s A-liste, a u sredu ih je bilo ukupno 160.

Kralj Čarls i kraljica Kamila blistali su od zadovoljstva dok su bili domaćini ovog visokoprofilnog događaja, koji je poslužio kao simbol jedinstva i diplomatije između Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država.

Dok su Tramp i kralj razmenjivali govore i sedeli u centru velikog stola, mnoge oči su bile uprte u tri vodeće dame.

Foto: I-Images / Zuma Press / Profimedia

Princeza od Velsa, Kejt Midlton, zablistala je u kotur haljini britanske dizajnerke Filipe Lepli, preko koje je nosila večernji kaput do poda od ručno vezenih zlatnih čipkastih niti. Takođe je nosila minđuše koje su pripadale pokojnoj kraljici i svoju omiljenu tijaru Lover’s Knot. Nosila je i tijaru princeze Dajane.

Njeno izdanje oduševilo je i Donalda Trampa, koji joj je dao kompliment.

Foto: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia

Kraljica Kamila bila je u safiru – od tijare do boje izvezene haljine koju je dizajnirala Fiona Clare.

Melanija je, pak, unela dašak savremenog stila u haljini spuštenih ramena u žutoj boji.

