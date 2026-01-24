Slušaj vest

Najeksplozivnija objava na društvenim mrežama u svetu slavnih još od afere „Vagata Kristi“ iz 2019. godine dolazi upravo iz porodice Bekam. Bruklin Bekam je, posle višegodišnjih nagađanja, prvi put javno izneo svoju verziju sukoba sa roditeljimaDejvidom i Viktorijom Bekam – i izazvao potpunu buru.

U nizu Instagram storija, podeljenih na šest slajdova, 26-godišnji Bruklin izneo je teške optužbe na račun porodice, dotakavši se glasina koje godinama kruže medijima. Ali koliko se njegove nove tvrdnje razlikuju od dosadašnje javne priče?

Pogledajte u galeriji saopštenje Bruklina Bekama:

1/6 Vidi galeriju Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Evo kako se drama razvijala – korak po korak. April 2022: Venčanje koje je zapalilo fitilj

Glasine o sukobu između porodice Bekam i Nikole Pelc pojavile su se oko glamuroznog venčanja Bruklina i Nikole u Palm Biču. Budžet od oko 2,85 miliona funti i spisak gostiju prepun slavnih dodatno su povećali pažnju javnosti.

Najviše obrva podigla je odluka mlade da ne nosi venčanicu modne kuće Viktorije Bekam, već da se odluči za italijanski Valentino. Tada su obe strane ćutale, ali Bruklin sada tvrdi da je niz problema sa venčanja ostao daleko od očiju javnosti.

Avgust 2022: Priča o venčanici – dve verzije

Nikola je u intervjuu za Variety tada izjavila da je želela haljinu Viktorije Bekam, ali da njena modna kuća nije mogla da je izradi na vreme. Sličnu verziju potvrdio je i njen stilista u Vogueu, ističući dug proces rada sa Valentinom.

Međutim, Bruklin sada tvrdi suprotno:

– Moja majka je u poslednjem trenutku otkazala izradu haljine, iako je Nikola bila presrećna što će je nositi – napisao je.

Mart i oktobar 2023: Zajednički nastupi, zategnuti osmesi

Nikola se pojavila sa Bekamovima na Nedelji mode u Parizu, a Viktorija je tada javno iskazala ljubav porodici. Mesecima kasnije, Nikola je prisustvovala i londonskoj premijeri Dejvidovog Netfliks dokumentarca, ali je njen ozbiljan izraz lica dodatno raspirio glasine o zahlađenim odnosima.

Pogledajte u galeriji fotografije Nikole i Bruklina sa porodicom Bekam:

1/9 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc sa Bekamovima pre eskalacije sukoba Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Doug Peters / PA Images / Profimedia

April–februar 2024: Pokušaji smirivanja situacije

Nikola je izostala sa Viktorijine proslave 50. rođendana, ali se javno opravdala brigom o baki, uz emotivne poruke upućene svekrvi. Viktorija je, s druge strane, doputovala u SAD kako bi podržala Nikolin rediteljski debi, pozirajući sa mladim parom na crvenom tepihu.

Decembar 2024: Porodični praznici

Porodična fotografija Bekamovih sa Nikolom Pelc i Bruklinom Bekamom Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Tokom praznika delovalo je da su odnosi stabilni – Viktorija je objavljivala porodične fotografije i poruke pune ljubavi. Ipak, ispod površine problemi su očigledno tinjali.

Maj 2025: Dejvidov 50. rođendan bez Bruklina

Bruklin i Nikola nisu se pojavili na velikoj proslavi Dejvidovog jubileja u Londonu. Bruklin sada tvrdi da su pokušali da provedu vreme sa njegovim ocem, ali da su bili odbijeni.

– Pristao je da me vidi samo ako Nikola ne dođe. To je bio šamar u lice – naveo je Bruklin.

Pogledajte u galeriji footgrafije sa proslave rođendana:

1/4 Vidi galeriju Dejvid Bekam, 50. rođendan Foto: Printscreen/Instagram/victoriabecham

Venčani ples i optužbe koje su šokirale

U istom periodu pojavile su se glasine da je Nikola napustila svadbu u suzama, nakon što je Mark Entoni, koji je nastupao, navodno posvetio pažnju Viktoriji Bekam. Bruklin sada tvrdi da mu je majka „preotela prvi ples“.

– Igrala je krajnje neprimereno. Nikada u životu nisam bio toliko ponižen – napisao je.

On je odbacio i tvrdnje da ga supruga kontroliše, navodeći da je upravo godinama bio pod pritiskom roditelja i da je odrastao sa snažnom anksioznošću.

Anketa Da li je Bruklin Bekam pod uticajem svoje supruge? Da, manipuliše ga 83.62% Ne, ne manipuliše ga 16.38%

Avgust–decembar 2025: Potpuni raskol

Par je obnovio bračne zavete bez ijednog člana porodice Bekam. Bruklin tvrdi da su želeli da stvore uspomene bez stresa i poniženja. Iste godine izostali su i sa ceremonije na kojoj je Dejvid Bekam dobio vitešku titulu.

Pogledajte u galeriji fotografije:

1/13 Vidi galeriju Obnova zaveta Nikole Pelc i Bruklina Bekama Foto: Printscreen/Instagram/nicolaaneepeltzbeckham

Najmlađi brat Kruz tada je otkrio da su Bruklin i Nikola blokirali celu porodicu na društvenim mrežama.

Januar 2026: Bruklin iznosi „svoju istinu“

U najnovijoj objavi Bruklin tvrdi da su roditelji godinama pokušavali da unište njegov brak, da je Nikola nazivana osobom koja nije deo porodice i da joj je uskraćena podrška čak i kada je tražila pomoć za spasavanje pasa tokom požara u Los Anđelesu.

Porodica Bekam se još uvek nije oglasila povodom ovih tvrdnji.

Anketa Na čijoj ste strani u sukobu Bruklina Bekama i Nikole Pelc sa porodicom Bekam? Bruklin i Nikola Pelc Bekam 52.75% Dejvid i Viktorija Bekam 47.25%

Video: Bruklin Bekam i Nikola Pelc paparaco