Slušaj vest

Zamislite na trenutak: pogledajte oko sebe i identifikujte sve što je brendirano. Vaša odeća? Brendirano. Vaš telefon? Brend. Javnost je ista – marketing je svuda. Brendiranje je svuda, ali postoji jedan dan u godini kada svi obraćaju svesnu pažnju na reklame: Superboul.

Na dan Superboula, reklamne pauze više nisu dosadne. Povrede, izazovi i tajm-auti prestaju da budu dosadni – oni postaju kapija u svet mini-priča osmišljenih da zabave i informišu gledaoce. Međutim, takve reklame nisu jeftine. Naprotiv, cena spota od 30 sekundi dostigla je rekord tokom Superboula 60.

Pogledajte u galeriji fotografije sa nastupa Bed Banija:

Nastup Bed Banija na Superboulu Foto: Kindell Buchanan / PA Images / Profimedia, Kindell Buchanan, PA Images / Alamy / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Cena reklame za Superboul 60

2026. godine, spot od 30 sekundi tokom Superboula 60 koštao je oko 8 miliona dolara, dok su neki brendovi platili više od 10 miliona dolara za svoje pojavljivanje. Cena varira u zavisnosti od toga kada je reklama kupljena, a najatraktivniji termini tokom emitovanja su najskuplji.

Istorija cena reklama za Superboul

Cena 30-sekundnih reklama za Superboul je stalno rasla tokom decenija:

Ne propustitePop kulturaEvo zašto Bed Bani nije dobio ni dinara za nastup na Superboulu: Oborio rekord, gledalo ga preko 130.000.000 ljudi, a izašao praznih džepova
Bed Bani na Superboulu
Pop kulturaBed Bani oborio sve rekorde: Njegov nastup na Superboulu je najgledaniji svih vremena (VIDEO)
Bed Bani i Lejdi Gaga na Superboulu 2026

  • Superboul 1 (1967): 37.500 dolara
  • Superboul 2 (1968): 54.500 dolara
  • Superboul 3 (1969): 55.000 dolara
  • Superboul 29 (1995): 1,15 miliona dolara
  • Superboul 48 (2014): 4 miliona dolara
  • Superboul 58 (2024): 7 miliona dolara
  • Superboul 59 (2025): 7 miliona dolara (neki brendovi su platili oko 8 miliona dolara)
  • Superboul 60 (2026): 8 miliona dolara (neki brendovi su platili oko 10 miliona dolara)
Ne propustitePop kultura"Imamo 6 minuta", Džej Lo doživela nervni slom zbog Šakire na Superbolu, otkrila istinu dve godine kasnije
profimedia0496144292.jpg
Pop kulturaInternet bruji o dečaku sa Superboula: Bed Bani mu uručio Gremi, a svi vide jaku simboliku
Bed Bani uručuje Gremi dečaku tokom nastupa na Superboulu
Pop kulturaBed Bani šokirao potezom nakon Superboula: Donald Tramp ga pljuje, ljudi obožavaju, a on...
Bed Bani nastupa na poluvremenu Superboula LX uz poruku ljubavi i jedinstva
Pop kulturaOvo niste mogli da vidite u uživo prenosu: O ponašanju Bed Banija iza kamera bruji planeta, ovo nismo očekivali
Lejdi Gaga je na Superboulu 2026. izvela salsom inspirisanu verziju pesme Die With a Smile
Pop kulturaMoćna simbolika na dresu Bed Banija: Mreže gore zbog broja koji je muzičar izabrao za nastup na Superboulu
Bed Bani nastupa na poluvremenu Superboula 2026. na stadionu Levis, noseći beli dres sa brojem 64

 Video: Srpska trobojka na Tajms skveru

SRPSKA TROBOJKA NA TAJMS SKVERU: Pogledajte kako izgleda reklama za diplomatske odnose Srbije i SAD Izvor: Kurir