Slušaj vest

Zamislite na trenutak: pogledajte oko sebe i identifikujte sve što je brendirano. Vaša odeća? Brendirano. Vaš telefon? Brend. Javnost je ista – marketing je svuda. Brendiranje je svuda, ali postoji jedan dan u godini kada svi obraćaju svesnu pažnju na reklame: Superboul.

Na dan Superboula, reklamne pauze više nisu dosadne. Povrede, izazovi i tajm-auti prestaju da budu dosadni – oni postaju kapija u svet mini-priča osmišljenih da zabave i informišu gledaoce. Međutim, takve reklame nisu jeftine. Naprotiv, cena spota od 30 sekundi dostigla je rekord tokom Superboula 60.

Pogledajte u galeriji fotografije sa nastupa Bed Banija:

1/12 Vidi galeriju Nastup Bed Banija na Superboulu Foto: Kindell Buchanan / PA Images / Profimedia, Kindell Buchanan, PA Images / Alamy / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Cena reklame za Superboul 60

2026. godine, spot od 30 sekundi tokom Superboula 60 koštao je oko 8 miliona dolara, dok su neki brendovi platili više od 10 miliona dolara za svoje pojavljivanje. Cena varira u zavisnosti od toga kada je reklama kupljena, a najatraktivniji termini tokom emitovanja su najskuplji.

Istorija cena reklama za Superboul

Cena 30-sekundnih reklama za Superboul je stalno rasla tokom decenija:

Superboul 1 (1967): 37.500 dolara

Superboul 2 (1968): 54.500 dolara

Superboul 3 (1969): 55.000 dolara

Superboul 29 (1995): 1,15 miliona dolara

Superboul 48 (2014): 4 miliona dolara

Superboul 58 (2024): 7 miliona dolara

Superboul 59 (2025): 7 miliona dolara (neki brendovi su platili oko 8 miliona dolara)

Superboul 60 (2026): 8 miliona dolara (neki brendovi su platili oko 10 miliona dolara)

Video: Srpska trobojka na Tajms skveru