Uskoro počinje finale PZE 2026: Srbija večeras bira predstavnika na Evroviziji, njih 14 se bori za odlazak u Beč, evo koga kladionice vide kao pobednika
Srbija večeras bira predstavnika na jubilarnoj 70. Evroviziji. Finale Pesme za Evroviziju 2026 pratite iz minuta u minut na našem blogu uživo.
Lores Relja Popović pružio podršku
Lores, koja će pevati pesmu "Unseen", kaže da će u večerašnjem finalu biti bolja nego u polufinalu.
Njen scenski kostim proglašen je za najbolji na ovogodišnjoj Pesmi za Evroviziji. Kaže da je najsrećnija zbog toga što su njeni roditelji zadovoljni njenim nastupom, jer su joj oni najstroži kritičari.
Relja Popović joj je poslao poruku podrške pred finale i napisao joj da njeno vreme tek dolazi.
Brat Pelin oduševljen Cecinom podrškom
Brat Pelin prvi peva u finalu PZE 2026 s pesmom "Fräulein", a neposredno pred nastup je okupljenim medijima rekao da je oduševljen time što ga je Ceca Ražnatović izdvojila kao svog favorita.
Ako pobedi, sprema pravi šou za Beč.
Šta kažu kladionice
Strane kladionice su kao ubedljivog favorita videle Zejnu sa pesmom "Jugoslavija". Međutim, pred finale se stanje promenilo.
U galeriji pogledajte kako je izgledao Zejnin nastup u polufinalu PZE:
Dok su joj ranije predviđali 44 odsto šanse za pobedu, sada se procenat smanjio na 30, a odmah iza nje je Lavina sa 20 odsto.
Pravila glasanja na PZE 2026
Način izbora predstavnika Srbije na Evroviziji uključuje glasove TV gledalaca (SMS poruke) i glasove stručnog žirija, od kojih se svaki vrednuje ravnomerno u odnosu 1:1, odnosno 50 odsto glasova od TV publike, a 50 odsto od stručnog žirija.
U slučaju istog broja poena, prednost ima kompozicija sa više viših ocena (više dvanaestica, zatim desetki itd.). Ako je i tada izjednačeno, odlučuje predsednik žirija.
Glasanje publike (SMS)
Publika glasa slanjem SMS poruka za jednu od izvedenih kompozicija.
Ko je vaš favorit za pobedu na PZE 2026?
Glasanje traje 15 minuta.
Sa jednog broja može se poslati najviše 20 poruka.
Poeni se dodeljuju po istom sistemu (12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1).
U slučaju izjednačenja po broju SMS glasova, prednost ima kompozicija koja je imala više glasova na desetominutnom preseku, a ako je i tada isto – na petominutnom preseku.
Konačni rezultat dobija se sabiranjem poena žirija i publike. U slučaju istog ukupnog broja poena, prednost ima kompozicija sa više poena publike.
Redosled nastupa u finalu PZE 2026
U finalu PZE predstaviće se 14 kandidata, i to ovim redosledom:
- Brat Pelin - Fräulein
- Lores - Unseen
- Jack Lupino - Adrenalin
- Ana Mašulović - Zavoli me
- Harem Girls x Ivana Krunić - Bom bom
- Iva Grujin - Otkrivam sebe
- Kosmos trip - Sve je u redu
- Zejna - Jugoslavija
- GemiNNi - Metar sreće
- Lu-ka - Veruj
- Lavina - Kraj mene
- Yanx - Srušio si sve
- Zona - Čairi
- Mirna - Omaja
Ovo je prvi put da producenti takmičenja sastavljaju redosled nastupa za srpski nacionalni izbor. Prethodnih godina, redosled finala je uvek određivan nasumičnim žrebom.