Slušaj vest

Kajli Džener otkrila je sa koliko je novca raspolagala kao tinejdžerka, neposredno pre nego što je pokrenula svoje poslovno carstvo. Rijaliti zvezda i preduzetnica ispričala je da je uložila približno polovinu svoje ušteđevine u projekat koji ju je kasnije pretvorio u jednu od najbogatijih mladih žena na svetu.

Ulaganje od 250.000 dolara sa 17 godina

Džener je postala poznata još kao desetogodišnjakinja zahvaljujući popularnom rijaliti programu Keeping Up with the Kardashians. Do tinejdžerskih dana već je bila spremna da zakorači u poslovni svet, pa je 2015. godine, sa samo 17 godina, odlučila da uloži 250.000 dolara u sopstvenu liniju kozmetike.

Taj novac iskoristila je za proizvodnju 15.000 setova za usne, koji su sadržavali tri različite nijanse tečnog karmina i odgovarajuću olovku za usne. U razgovoru za Veniti Fer otkrila je da je to zapravo bio veliki rizik.

"To je bila otprilike polovina novca koji sam imala na bankovnom računu. Jednostavno sam se usudila", rekla je.

Iz toga proizlazi da je kao sedamnaestogodišnjakinja na računu imala oko pola miliona dolara.

Rizik koji se isplatio

Njena majka, Kris Džener, u početku nije bila sigurna da će ideja uspeti.

"Mama mi je rekla: "Ako ovo ne uspe, imaćeš garažu punu tih setova za usne", prisetila se Kajli. Ipak, ona nije sumnjala u svoj plan.

"Meni nije ni palo na pamet da neće uspeti", dodala je.

Sestre Kardašijan - Kloi Kardašijan, Kortni Kardašijan, Kim Kardašijan, Kris Džener, Kendal Džener, Kajli Džener Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ispostavilo se da je bila u pravu. Setovi, koji su koštali 29 dolara po komadu, rasprodati su gotovo odmah, a početno ulaganje donelo joj je prihod od 435.000 dolara. Danas, u februaru 2026. godine, njeno bogatstvo procenjuje se na oko 670 miliona dolara, uglavnom zahvaljujući uspehu njene kozmetičke linije.

Ideja nastala iz nesigurnosti

Pre uspeha u kozmetičkoj industriji, Džener je doživela i jedan poslovni neuspeh. Godinu dana ranije, 2014. godine, pokušala je da zaštiti svoje ime "Kajli" kao brend, ali je zahtev odbijen jer već postoji druga poznata Kajli – pevačica Kajli Minog. Ideja za setove za usne zapravo je nastala iz komentara koje je često dobijala na Instagramu o svojim filerima za usne. Njena majka Kris prisetila se trenutka kada joj je Kajli prvi put iznela svoju poslovnu viziju.

"Rekla je: "Napokon sam shvatila čime želim da se bavim do kraja života. Želim da ti pronađeš način kako da to proizvedemo i realizujemo. Ali ja tačno znam šta želim da to bude, kako želim da izgleda i kakvu formulu i osećaj želim", ispričala je Kris Džener.

