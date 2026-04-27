Glumica Mekenzi Filips ispričala je 2009. godine užasnu istinu da ju je otac seksualno zlostavljao godinama, a o tom užasnom iskustvu govorila je i u autobiografskoj knjizi "Hopeful Healing: Essays on Managing Recovery and Surviving Addiction".

Naime, glumičin otac Džon Filips bio je pevač benda "The Mamas & The Papas". Silovao ju je jedne večeri kada su oboje bili pod dejstvom alkohola i narkotika, a kada je glumica imala svega 19 godina, prenosi People. Mekenzi je u autobiografiji otkrila da se drogirala od 11. godine kada joj je otac ponudio kokain, a u godinama koje slede često su se drogirali zajedno.

Mračna tajna porodice Filips

"Silovao me prvi put veče pre mog venčanja. Kasnije sam u to vreme već bila zavisnica od droga. On je bio taj koji mi je prvi put ponudio heroin," napisala je Mekenzi u knjizi "High on Arrival", koja je 2009. godine zgrozila sve.

Ono što priču čini još bizarnijom jeste da se incestoidni odnos nastavio nakon toga i trajao dugih 10 godina. Kako je pisala u svojoj autobiografiji, mnogi članovi porodicu svaljivali su krivicu na nju zbog čega je nisu pozivali na porodična okupljanja.

"Još jedan član porodice bio je ljut što sam prisustvovala rođendanu, rekao mi je da ne može da mi oprosti. Ne može da mi oprosti! Zbog zlostavljanja koje je počinjeno nada mnom dok sam bila dete ili zbog toga što sam razotkrila to zlostavljanje," napisala je u knjizi.

Borba sa zavisnošću i put ka izlečenju

Da glumicu život nije mazio pokazuje i činjenica da godinama borila sa zavisnošću od droge. Srećom, sada je izlečena i radi kao savetnica u centru za odvikanje "Breathe Life Healing Center".

"Shvatila sam da su neki u mojoj porodici odlučili da zadrže bol i bes koji su osetili kada sam otkrila istinu o ocu. Morala sam da prihvatim da ću biti na meti negativnih reakcija i osećanja jer sam ja ta koja je napisala knjigu i rekla istinu koju niko nije želeo da čuje. Ako pokušavate da imate nekakvu masku kako biste izbegli bol, poslednje što želite je da ta maska padne," navela je glumica koja je o zlostavljanju pisala i u knjizi "High Arrival" u kojoj je otkrila bizarne detalje osam godina nakon smrti njenog oca.

"Jednom kada je tajna izašla na videlo, sve se otelo kontroli. Jedino što bih uradila drugačije jeste način na koji je moja porodica saznala za sve. Trebalo je da ih pripremim za to," rekla je jednom prilikom Mekenzijeva.

Potresna ispovest kod Opre Vinfri

O svom jezivom iskustvu glumica je govorila i u gostovanju kod Opre Vinfri gde je otkrila da je odnos sa ocem imala i na dan svog venčanja.

"Veče pre mog venčanja, otac je došao odlučan da spreči taj događaj. Dao mi je gomilu tableta, a i on je uzeo tonu svega i svačega. Na kraju sam se onesvestila na njegovom krevetu. Probudila sam se te noći iz nesvesti i saznala da imam seksualni odnos sa vlastitim ocem. Da li se to događalo i pre? Ne znam. Samo znam da sam tada prvi put bila svesna toga. Na trenutak sam bila suočena sa tom užasnom istinom, a onda sam ponovo pala u nesvest," kazala je Mekenzijeva koja se sa 19 godina udala za Džefa Seslera.

Čak i dok je bila u braku intimni odnosi sa ocem nisu prestali zbog čega je abortirala dete jer nije bila sigurna ko je otac. Filips je platio abortus, a Mekenzi je otkrila da nakon toga nije želela da je bilo ko dodiruje. Mekenzi je priznala da se dugo mučila sa zavisnošću od narkotika, a u jednom trenutku je bila i uhapšena jer je pokušavala da prošvercuje heroin.

Podeljene reakcije i posledice istine

Glumičina majka, Suzan Adams, rekla je da veruje svojoj kćeri. Njene polusestre i maćeha burno su reagovale na ispovest, a jedna od njih izjavila je da je poražavajuća činjenica što je sve ispričano nakon smrti njihovog oca koji sada ne može da se brani od tih optužbi. Mekenzi Filips iza sebe ima tri braka, a njen sin Šejn Barakan bavi se muzikom.

Pogledajte video: Holivudska glumica posetila Zlatibor