Dragana Kosjerina Perduv danas važi za jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Srbiji. Publika je godinama gleda na Radio-televiziji Srbije, gde je postala sinonim za profesionalnost, eleganciju i sigurnost pred kamerama.

Od 2014. godine deo je RTS-a, gde je u početku vodila sportski dnevnik, a kasnije i brojne popularne formate. Gledaoci su je imali prilike da vide u Jutarnjem programu, Beogradskoj hronici, zabavnim emisijama, a danas je mnogi prepoznaju kao voditeljku kviza „Ja volim Srbiju“.

Kristina Radenković i Dragana Kosjerina kao voditeljke PZE 2026 Foto: RTS screenshot

Karijeru počela u sportu

Pre dolaska na Javni servis, Dragana je 2011. godine vodila emisiju o sportskim aktuelnostima koja se emitovala uživo svakog dana.

Pored rada u studiju, bila je i reporter sa brojnih velikih sportskih događaja, uključujući Evroligu, ATP turnire i Moto GP šampionate.

Upravo kroz sportsko novinarstvo stekla je iskustvo koje joj je kasnije otvorilo vrata ozbiljne televizijske karijere.

Dragana Kosjerina na početku karijere Foto: Printscreen

Maštala da bude stomatolog

Iako danas suvereno vlada malim ekranima, televizija nije bila njen prvi izbor. Rođena je u Sarajevu, a sa porodicom se kao petogodišnjakinja preselila u Beograd. Završila je Zubotehničku školu i dugo želela da postane stomatolog.

Ipak, život ju je odveo drugim putem, pa je upisala Fakultet za kulturu i medije, koji je uspešno završila.

Nakon toga odbranila je i master rad na UNESCO katedri za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, na temu uloge javnog medijskog servisa u očuvanju kulturnog nasleđa.

Miss Teen i modeling karijera

Dragana je od 17. godine bila i u svetu mode. Godine 2004. osvojila je titulu Miss Teen, nakon čega postaje model agencije „Models“.

Upravo modeling joj je doneo prvo iskustvo pred kamerama. Snimila je pilot emisije „Muzička top lista“, što joj je dalo dodatno samopouzdanje da se prijavi za televiziju Sport klub. Tamo je njen talenat brzo primećen, pa je tako započela profesionalni put u medijima.

- Odmalena sam pokazivala sklonost ka javnom nastupu, išla sam na glumu, u muzičku školu, takmičarski se bavila latinoameričkim plesom... Mnoge iznenadi kada vide kako se snalazim na sceni šou-programa, a istina je da su sve te aktivnosti sastavni deo mog života, samo ne govorim često o tome. Istina je da se zahvaljujući plesu i modelingu komotnije osećam na sceni, međutim nije to jedina prednost. Manekenstvo me je, naime, naučilo da to što mi je priroda dala lepotu ne znači previše. Da mi to neće otvoriti vrata uspeha i da će uvek postojati neko lepši ko će pre mene kroz njih proći. Kao vrlo mlada, već sa 17 godina, shvatila sam da se moja vrednost ne može ogledati samo u tome kakve su mi oči ili kosa" - ispričala je svojevremeno za "Story" Kosjerina.

Kosjerina se godinama nalazi na listama najlepših javnih ličnosti u Srbiji, ali ističe da fizički izgled nikada nije smatrala glavnimadutom.

- Mnogo više truda uložila sam u druge aspekte ličnosti. Godinama sam čekala da ljudi više primete moj rad, veštinu i profesionalnost. Dočekala sam to i zadovoljna sam - rekla je ranije.

Video: Dragana Kosjerina kao Konstrakta