Kejt Midlton i princ Vilijamov najmlađi sin napunio je osam godina u četvrtak, 23. aprila. Porodica je ovu priliku obeležila nastavkom kraljevske tradicije objavljivanjem nove fotografije mladog princa.

Fotografija je snimljena u Kornvolu ranije ovog meseca, a autor je Met Portu, prenosi People.

Princ i princeza od Velsa svake godine objavljuju portret svoje troje dece- princa Džordža (12), princeze Šarlot (10) i princa Luja, kao način da se zahvale svima koji im upućuju čestitke za rođendan. Iako su profesionalni fotografi često autori ovih fotografija, Kejt (44) je takođe sama stajala iza objektiva za godišnje fotografije.

Prošlogodišnji rođendanski portret označio je primetnu, „odrasliju“ promenu za Luja. Pored toga što mu nedostaju dva prednja zuba, nosio je i farmerke, što je bio prvi put da mladi princ u rođendanskoj fotografiji nosi duge pantalone umesto šorca.

U Britaniji je klasična moda u višim društvenim slojevima da dečaci nose šorceve sa dokolenicama umesto pantalona — čak i po hladnom vremenu. I princ Vilijam (43) i princ Hari (41) su kao mali nosili šorceve sa dugim čarapama, a princ Džordž i princ Luj su nastavili tu tradiciju u sledećoj generaciji.

Ljubitelji kraljevske porodice nisu mogli da ne primete da je najmlađi brat i sestra iz Velsa izgledao još odraslije tokom svog prvog javnog pojavljivanja ove godine. On i princ Džordž bili su usklađeni sa svojim ocem u tamnoplavim odelima, belim košuljama i svetloplavim kravatama dok je kraljevska porodica prisustvovala uskršnjoj jutarnjoj službi u kapeli Svetog Đorđa, koja se nalazi na imanju zamka Vindzor.

Velike promene

Pred porodicom princa i princeze od Velsa nalaze se neke velike promene ove godine. Princ Džordž puni 13 godina u julu i nastaviće školovanje u novoj školi. Smatra se da su glavni kandidati škole ,,Eton College", koju je pohađao i princ Vilijam, ili škole ,,Marlborough College", koju je pohađala Kejt, dok će Šarlot i Luj nastaviti da pohađaju školu ,,Lambrook School".

Uprkos činjenici da je Džordž na jedinstvenom putu kao budući naslednik trona, jedan kraljevski biograf je nedavno rekao da je princ Vilijam — usred višegodišnjeg sukoba sa svojim bratom, princom Harijem — posvećen izbegavanju „problema rezervnog naslednika“ kod svoje mlađe dece.