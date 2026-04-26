Glumački par Blejk Lajvli i Rajan Rejnolds godinama je važio za jedan od najomiljenijih parova u Holivudu. Međutim, njihov imidž ozbiljno je narušen nakon skandala vezanog za film „Sa nama se završava“ (It Ends with Us) i sukoba sa glumcem i rediteljem Džastinom Baldonijem.

Sve je počelo kada su se pojavile kritike na račun načina na koji je Blejk Lajvli promovisala film koji se bavi temom porodičnog nasilja.

Blejk Lajvli

Novi detalji i stare kontroverze

Situacija je eskalirala kada je krajem 2024. podnela prijavu protiv Baldonija, optužujući ga za neprimereno ponašanje i stvaranje loše radne atmosfere.

On je uzvratio tužbom i u javnost izneo njihove privatne poruke, što je izazvalo veliku pažnju i podelilo mišljenje publike. Iako je deo njegovih tužbi odbačen, pravni proces još traje, a nastavak slučaja očekuje se tokom 2026. godine.

Dodatnu buru izazvalo je objavljivanje materijala koji, prema tvrdnjama Baldonija, prikazuju glumicu u drugačijem svetlu. Zbog toga su ponovo u fokus došli i raniji snimci i intervjui u kojima je Blejk Lajvli često kritikovana zbog ponašanja prema kolegama.

Kako je počela ljubavna priča

Blejk Lajvli i Rajan Rejnolds upoznali su se tokom snimanja filma „Zelena svetiljka“ (Green Lantern). U tom periodu oboje su bili zauzeti. Rajan je bio u braku sa Skarlet Johanson, dok je Blejk bila u vezi sa Penom Badžlijem, kolegom iz serije „Tračara“ (Gossip Girl).

Mada oni tvrde da su se zaljubili tek kasnije, mnogi veruju da je njihova veza počela još tada, ali su krili da se viđaju jer su oboje varali svoje partnere. Ubrzo nakon završetka snimanja, Rajan se razveo, a Blejk ostavila dečka i oni su počeli da se pojavljuju zajedno u javnosti.

Skarlet Johanson

Od savršenog para do kontroverzi

Blejk Lajvli i Rajan Rejnolds venčali su se 2012. godine i danas imaju četvoro dece. Dugo su važili za skladan i duhovit par, ali su aktuelni događaji bacili senku na njihovu reputaciju.

Dok jedni i dalje veruju u njihovu ljubavnu priču i smatraju da će oni zajedno uspešno prevaziđi situaciju u kojoj su se našli, drugi smatraju da iza imidža njihovog savršenog braka stoji mnogo komplikovanija istina. Jednog dana ćemo i to saznati, kao i sve.

