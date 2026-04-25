Dok se planiraju prvomajski uranci i porodična okupljanja, ove godine najuzbudljiviji izlet ne dešava se na livadi, već na velikom platnu! Od 1. maja, bioskopi širom zemlje (Cineplexx, CineStar, Roda, Tuckwood i drugi) pretpremijerno otvaraju vrata za sinhronizovanu porodičnu avanturu „Ovce detektivi“. Ovaj film u bioskope donosi distributerksa kuća Jučer.

Misterija koja počinje na pašnjaku

Zaboravite sve što ste mislili da znate o ovcama. U ovoj zabavnoj kombinaciji komedije i detektivske misterije, pastir Džordž Hardi (Hju Džekman / Aleksandar Gligorić) svake večeri čita svojim ovcama detektivske priče, ni ne sluteći da su one postale oštroumnije od najpoznatijih svetskih istražitelja.

Kada Džordž nastrada pod nerazjašnjenim okolnostima, a lokalna policija ostane potpuno bespomoćna, ove ovce odlučuju da „ne bleje u prazno“. One napuštaju sigurnost svog irskog pašnjaka i kreću u avanturu života kako bi rešile slučaj i zaštitile svoju porodicu.

Domaće zvezde u "vunenim" ulogama

Ovaj vizuelni spektakl režisera Kajle Balde oživela je fantastična ekipa domaćih talenata koja je likovima udahnula poseban karakter i humor. Glasove glavnim junacima pozajmili su Aleksandar Gligorić, Đurđina Radić Đix, Uroš Jovčić, Igor Đorđević, Kristina Jovanović Kika, kao i popularni influenseri i muzičari poput Džordžija, Ančićke i Srđana Čolića (Mobi Dick). Poseban šarm filmu daju i glumačke legende poput Maje Odžaklijevske i Milana Cacija Miailovića.

Zašto je ovo obavezan izlazak ovih praznika?

Bilo da tražite beg od prolećne kiše ili želite da upotpunite praznično druženje nakon izleta, „Ovce detektivi“ nude:

Vrhunsku misteriju: Priča koja drži pažnju i odraslih i dece.

Mnogo smeha: Duhoviti dijalozi i neobične situacije u kojima se ovce snalaze u svetu ljudi.

Emociju: Priča o vernosti, porodici i hrabrosti koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Okupite svoje „stado“ i pravac u bioskop! Ne propustite priliku da među prvima pogledate hit o kojem će se pričati celog proleća. Pridružite se potrazi za istinom jer, kao što ćete videti, ove ovce definitivno ne bleje u prazno.

Ulaznice su u prodaji.

