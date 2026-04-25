Džoš Klos, maneken koji se uz Kejti Peri pojavio u spotu za pesmu "Teenage Dream", kaže da je godinama nosio "tihu traumu" nakon što mu je pop zvezda navodno bez pristanka svukla pantalone i donji veš na jednoj zabavi pre gotovo 14 godina, otkrivši tako njegov penis. U svom prvom i, kako kaže, poslednjem intervjuu otkako je u avgustu 2019. prvi put progovorio o tome na Instagramu, Klos je za Page Six izjavio kako je "teško govoriti o nečemu što se mnogima čini nebitnim".

Podstaknut novim optužbama

Ipak, nakon što je glumica Rubi Rouz nedavno iznela optužbe za seksualni napad protiv Peri - što je pevačica oštro demantovala - Klos je osetio da je "važno" biti "hrabar", "pokazati lice i objasniti se". "Svet može da me osuđuje, znate?" dodao je.

Klos, koji danas ima 45 godina, glumio je predmet ljubavnog interesovanja Kejti Peri u spotu za hit "Teenage Dream", snimljenom u julu 2010. u Santa Barbari. Kaže da su se na snimanju "povezali".

Foto: Printscreen/ YouTube/ Katy Perry

Događaj na rođendanskoj proslavi

Dve godine kasnije, ispričao je, pozvan je na rođendanskuproslavu Džonija Vujeka, dugogodišnjeg kostimografa i stiliste pevačice, koja se održavala na rolerkodromu u Kaliforniji. Klos tvrdi da ga je Peri, koja je bila u manjem društvu, uzbuđeno pozdravila ispred ulaza.

Dok je pevačici predstavljao svog prijatelja, ona mu je navodno povukla pantalone i donji veš, otkrivši njegov penis. "Možete li da zamislite koliko sam se jadno i posramljeno osećao?" napisao je na Instagramu u avgustu 2019.

U intervjuu je pojasnio da se u tom trenutku "prestravio", a Peri se, prema njegovim rečima, samo "smejala".

Foto: Printscreen/ YouTube/ Katy Perry

"To je ključna stvar i želim to da razjasnim. Želim da otklonim zabunu jer neki ljudi misle da ako nekome na žurki skinete pantalone, da je to samo šala", rekao je Klos, tvrdeći da on to nije tako doživeo. Iako bi ga, kako kaže, "i samo povlačenje pantalona potpuno ponizilo", glumac i producent insistira da u njegovom odnosu s pevačicom "nije bilo nikakvog zafrkavanja".

Reakcije iz pevačičinog kruga

Page Six navodi da je imao uvid u prepisku koja naizgled potvrđuje Klosove tvrdnje. Međutim, kada je prvi put istupio, Vujek je na internetu uzvratio: "Ovo je potpuna besmislica. Kejti nikad ne bi uradila tako nešto." U međuvremenu, druga pevačičina prijateljica, dizajnerak nakita Marša Molinari, nazvala je Klosa "opsednutim" obožavateljem.

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Klos je priznao da je u to vreme možda bio zaljubljen u Peri, zbog čega ga je navodni incident "zbunio". "Pomalo je čudno, zar ne? Kad ste zaljubljeni u nekoga, pa vas ta osoba dodirne ili vam nešto uradi, to se ponekad - u mojoj generaciji - može protumačiti kao flert", podelio je. Priznaje da je prvo mislio da se "zaista sviđa" pevačici, ali da je njegov "mozak shvatio o čemu se radi" tek nakon što je "obradio" celu situaciju.

Zašto je progovorio nakon toliko godina

Što se tiče razloga zašto je s optužbama izašao baš tada, Klos kaže da je došao do tačke pucanja nakon što su mu godinama obožavatelji govorili koliko je "srećan" i "blagosloven" što mu je tako velika zvijezda pružila priliku.

Kejti Peri Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

"Ona, kojoj bi trebalo da budem zahvalan, obezvredila me i ponizila na najgori mogući način pred svojim najbližim saradnicima. Zašto bih joj bio zahvalan na tome?" prisetio se svojih razmišljanja, insistirajući da mu namera nije bila da "kazni" Peri, već da "zaštiti svoje mentalno zdravlje".

Priznao je da se nadao da će Peri možda reagovati, privatno ili javno, i reći nešto poput: "Prošlost je prošlost. Grešila sam i izvinjavam se. Sada sam bolja osoba." Međutim, to se nije dogodilo.

Kejti Peri i Orlando Blum Foto: Profimedia

Opšti odgovor Kejti Peri

Pevačica je na višestruke optužbe za neželjeno dodirivanje generalno odgovorila u intervjuu za Guardian u avgustu 2020. godine. Naime, nekoliko dana nakon Klosovog istupa, ruska TV voditeljka Tina Kandelaki je tvrdila da je Peri pokušala da je poljubi na jednoj zabavi bez njenog pristanka. Pevačica se takođe suočila s kritikama jer je poljubila takmičara u šouu "American Idol", koji je rekao da se nikada pre nije poljubio.

Na pitanje o optužbama, Peri je tada odgovorila: "Mislim da živimo u svetu u kom svako može da kaže bilo šta. Ne želim da kažem 'kriv si dok se ne dokaže suprotno', ali nema nikakve kontrole ni provere. Naslov samo odleti, zar ne? I niko ne istražuje o čemu se radi." Dodala je da nije ranije komentarisala iz poštovanja prema pokretu #MeToo.

Kejti Peri i Rubi Rouz Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Ne želim da doprinosim buci. Želim da doprinesem istini, to je suština." Na dodatno pitanje jesu li optužbe istinite, rekla je: "Ne komentarišem sve što se o meni govori jer kad bih se upustila u to, čitav život bi mi se sveo na potvrđivanje i opovrgavanje. To skreće pažnju s pravog pokreta."

Istraga u Australiji

Ranije ovog meseca, glumica Rubi Rouz optužila je Peri za seksualni napad u noćnom klubu u Melburnu u Australiji 2010. godine. Portparol Kejti Peri je te optužbe nazvao "kategorički lažnim" i "opasnim, bezobzirnim lažima", dodavši da Rouz "ima dobro dokumentovanu istoriju iznošenja ozbiljnih javnih optužbi". Zbog tih navoda, protiv pevačice je pokrenuta istraga u Australiji.

(Kurir.rs/ Index.hr)

