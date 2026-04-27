Kada se britanski kralj Čarls III i kraljica Kamila pridruže američkom predsedniku Donaldu Trampu u Beloj kući, pažnja neće biti usmerena samo na protokol, zdravice i političke poruke. Jedan od najvažnijih detalja biće meni za državnu večeru, jer na takvim događajima hrana nikada nije samo hrana - ona ​​je i simbol domaćina, poštovanja gostiju i diplomatske pažnje.

Bakingemska palata je 31. marta objavila da će kralj i kraljica putovati u Sjedinjene Države kako bi obeležili 250. godišnjicu američke nezavisnosti. Prema najavama, poseta će trajati od 27. do 30. aprila, dok je državna večera u Beloj kući planirana za 28. april.

„Najbolje od Amerike“ na kraljevskom stolu

Daren Mekgrejdi, bivši lični kuvar kraljice Elizabete II, princeze Dajane, princa Vilijama i princa Harija, i čovek koji je kuvao za nekoliko američkih predsednika, veruje da će britanskom kraljevskom paru biti posluženo najbolje što Amerika nudi.

On ne očekuje da će na meniju biti nešto izrazito britansko, poput zgrušane pavlake, jer je državna večera prilika za domaćina da predstavi svoju kuhinju i lokalne proizvode.

„Ne bih očekivao da će zgrušana pavlaka biti na ovom meniju banketa predsednika Trampa, jer je to britanski proizvod. Amerika ima neverovatne lokalne proizvode“, rekao je Mekgrejdi.

Šta kralj Čarls voli da jede

Prema rečima bivšeg kraljevskog kuvara, Bakingemska palata je gotovo sigurno unapred pružila informacije o ukusima kralja i kraljice. Kralj Čarls nije veliki ljubitelj čokolade, dok je kraljica Kamila obožava.

Ako se na meniju pojavi plato sa sirom, kralj će biti posebno zadovoljan, prema Mekgrejdiju, jer voli sir. Među njegovim omiljenim jelima su med, pečeno povrće, rižoto i jagnjetina.

„Ako postoji plato sa sirom, kralj će biti oduševljen jer voli sir. Takođe voli med, pečeno povrće, rižoto i posebno jagnjetinu. Ovde ima neverovatne jagnjetine. Bio bi počastvovan ako bi se služila jagnjetina“, otkrio je Mekgrejdi.

Sezonsko povrće kao siguran izbor

Za kralja Čarlsa, naglašava bivši kuvar, poreklo hrane je najvažnije. On posebno ceni lokalne i sezonske proizvode, pa bi meni mogao da sadrži sastojke koji su sveži i dostupni u tom trenutku.

„Lokalni proizvodi su ključni za kralja. Važno mu je da vidi hranu koja tek ulazi u sezonu, poput špargle, artičoka, graška, spanaća i brokolija. Kralj bi bio apsolutno oduševljen kada bi bilo šta od toga bilo na meniju“, naglasio je.

Drugim rečima, Trampov tim ne mora da pribegava previše komplikovanim jelima da bi impresionirao monarha. Obrok mora biti elegantan, promišljen i zasnovan na kvalitetnim američkim sastojcima.

Hrana kao diplomatski potez

Kraljevska komentatorka Amanda Mata kaže da će Bela kuća svakako uzeti u obzir poznata ograničenja i navike britanske kraljevske porodice. Međutim, suština menija, kaže ona, mora ostati američka.

Prema njenim rečima, kralj Čarls ne jede paštetu od guščije džigerice, niti guščju ili pačeću paštetu, dok članovi kraljevske porodice često iz praktičnih razloga izbegavaju jela sa crvenim sosovima, belim lukom ili karijem.

„Obrok mora biti elegantan, ali ne previše komplikovan, i lak za konzumiranje tokom razgovora. To znači da nema hrane za prste, nema neurednog jela, nema previše eksperimentisanja i ničega što bi moglo izazvati nelagodnost gostima. Ali meni je na kraju odluka domaćina, što izbor hrane čini veoma diplomatskim potezom“, rekla je Mata.

Šta bi moglo biti na meniju

Britanska televizijska komentatorka i fotografkinja Helena Čard smatra da bi jedan od najboljih izbora bila organska jagnjetina iz Virdžinije sa koricom od začinskog bilja, sa dosta sezonskog povrća.

Posebno izdvaja grašak, jer tvrdi da kralj Čarls ima veliku sklonost prema toj hrani.

„Očekivala bih organsku jagnjetinu iz Virdžinije sa koricom od začina i puno povrća. Organski grašak sa nanom je na samom vrhu te hijerarhije. Kralj je opsednut graškom. I Čarls i Kamila vole zanatske sireve i vole parče organske pite od jabuka“, rekla je Čard.

Šta je strogo zabranjeno

Čard dodaje da je protokol posebno važan prilikom planiranja takvih večera. Beli luk i školjke se generalno izbegavaju, prema kraljevskim pravilima, jer mogu izazvati nelagodnost tokom dugih formalnih sastanaka.

„Kraljevski protokol nalaže da su beli luk i školjke strogo zabranjeni. Jelovnici se planiraju nedeljama unapred. Mnogo se razmišlja o svakom jelu, posebno zato što kralj nastavlja lečenje raka. Sastavljaju se tri probna jelovnika, a izabrana opcija se objavljuje 24 sata pre banketa“, rekla je.

