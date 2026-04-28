Poznata glumica Anđelka Stević Žugić davno je podelila nesvakidašnju i prilično stresnu anegdotu sa snimanja, koja je zamalo prerasla u ozbiljan incident zbog nesporazuma sa kolegom Petrom Strugarom. Govoreći o izazovima glumačkog poziva, dotakla se situacije u kojoj je presudnu ulogu odigrala dezinformisanost njenog kolege.

Drama na setu

Dok je bila u poodmakloj trudnoći, tačnije u osmom mesecu, Anđelka se našla u opasnoj situaciji jer Petar Strugar nije znao da je njeno blagosloveno stanje stvarno. S obzirom na to da se dugo nisu viđali, glumac je bio ubeđen da je njen stomak samo filmski rekvizit od sunđera, kakvi se redovno koriste pred kamerama. U uverenju da se šali sa koleginicom, Strugar je krenuo da je udari po stomaku, ali je brza reakcija glumice sprečila potencijalnu tragediju.

"Bila sam u osmom mesecu trudnoće, snimali smo moj pravi ultrazvuk, krenuo je da me udari jer je mislio da je u pitanju stomak od sunđera. Rekla sam mu: "Ne, ne, stani, ovo je moj stomak!". Ja sam tu njega presekla i dva dana se tresao, nije mogao da dođe sebi", otkrila je glumica gostujući na Hajp televiziji (Hype TV).

Iskreno o majčinstvu i vaspitanju

Pored ove dramatične priče, umetnica se osvrnula i na intimnije teme poput roditeljstva i životnih promena nakon razvoda. Smatra da ne postoji definisana formula za podizanje dece, već se prvenstveno uzda u svoj unutrašnji glas.

"Majčinstvo se ne može unapred naučiti jer ne postoje jasne smernice", smatra Anđelka, ističući da je intuicija njen glavni saveznik.

Kroz osmeh je priznala da u privatnim odnosima ponekad ne odreaguje dovoljno čvrsto u pravom trenutku. Kako kaže, često je njena prirodna ljubaznost spreči da odmah postavi jasne granice, pa se tek naknadno seti šta je zapravo trebalo da izgovori kako bi bila odlučnija.

