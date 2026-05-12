Prvo polufinale Evrovizije 2026: Skandal za skandalom uoči prenosa uživo, Marija Šerifović se javno obratila grupi Lavina, traži se diskvalifikacija ove zemlje
Prvo polufinale jubilarne 70. Pesme Evrovizije održava se večeras u Beču, gde će se predstaviti i grupa Lavina, koja brani boje Srbije pesmom "Kraj mene" pod rednim brojem 15.
Marija Šerifović se javno obratila grupi Lavina
Marija Šerifović je na današnji dan pre 19 godina donela pobedu Srbiji na Evroviziji, a sada se putem Instagrama obratila srpskim predstavnicima:
"Večeras će Srbija lagano ući u finale. Hrabrost se ne meri godinama, nego srcem", napisala je Marija.
Pet zemalja bojkotuje Evroviziju zbog Izraela
Evropsku radiodifuznu uniju (EBU) potresa veliki skandal nakon što su Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija odlučile da bojkotuju Evroviziju 2026 zbog učešća Izraela.
Nacionalni emiteri ovih zemalja saopštili su da ove godine neće poslati svoje predstavnike na takmičenje. Posebnu pažnju izazvalo je povlačenje Irske, rekordera Evrovizije sa sedam pobeda, dok je među državama koje bojkotuju i Španija, članica "velike petorke" koja ima direktan plasman u finale.
Traži se diskvalifikacija Rumunije
Rumunska predstavnica na ovogodišnjoj Evroviziji, Aleksandra Čapitanesku, koja nastupa na drugoj polufinalnoj večeri izvešće pesmu pod nazivom "Choke me".
Najveću pažnju pred Evroviziju i zabrinutost organizacija za prevenciju nasilja privukli su stihovi poput "teško je disati", "želim da me daviš", "neka mi pluća eksplodiraju", kao i samo ponavljanje fraze "choke me" (guši me).
Aleksandra Čapitanesku se oglasila nakon oštrih optužbi, demantujući da pesma promoviše nasilje, te istakla "govori o emocionalnom pritisku, nesigurnosti i osećaju gušenja pod teretom emocija".
Učesnica Finske nastupala za NATO trupe na Kosovu i Metohiji
Sedma po redu u prvom polufinalu predstaviće se i Linda Brava iz Finske, pevačica i violinistkinja koja je svirala NATO trupama.
Linda, čije je pravo ime Linda Lampenius, završila je na mrežama zbog priče o nastupu na Kosovu, gde je svirala NATO vojnicima, a na njenoj Wikipedia stranici stoji da je taj nastup bio deo "njene međunarodne karijere" iako nije navedena godina nastupa.
Redosled nastupa u 1. polufinalu
- Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova!
- Švedska: FELICIA – My System
- Hrvatska: LELEK – Andromeda
- Grčka: Akylas – Ferto
- Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa
- Gruzija: Bzikebi – On Replay
- Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora
- Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
- Izrael: Noam Bettan – Michelle
- Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice
- Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más
- San Marino: Senhit – Superstar
- Poljska: ALICJA – Pray
- Srbija: Lavina – Kraj mene