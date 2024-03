REŠENJE VELIKE BOLJKE: Apple ima patent za novu iPhone bateriju koja duže traje bez povećanja njenih dimenzija

Novi patent kompanije Apple će omogućiti duže trajanje baterije na novoj generaciji iPhone telefona i to bez povećanja njenih fizičkih dimenzija ili veličine telefona

Apple je nedavno registrovao novi patent u vezi tehnologije baterija za iPhone, koji će pomoći da se poboljša radni vek baterije telefona. Tvrdi se da se baterija većeg kapaciteta može ubaciti u telefon bez povećanja veličine i težine telefona.

Prema izveštaju koji prenosi Gizchina, tehnologija je nazvana „Battery Cell with Tabs at Right Angle“ (uslovno prevedeno kao „baterijske ćelije sa jezičcima pod pravim uglom“) i dobila je zaštitni znak i patent SAD 26. marta, odnosno odobrenje nadležnog Biroa.

foto: Shutterstock

iPhone imaće novu bateriju koja duže traje

U opisu tehničke dokumentacije Apple se bavi različitim metodologijama koje imaju za cilj da unaprede performanse baterije. Kompanija istražuje napredak u delu separatora baterija, presavijenih separatora i međusobno povezanih komponenti baterije kako bi se poboljšao kapaciteta koji prevazilazi trenutne standarde.

foto: Shutterstock

Dizajn sa jezičcima bi omogućio da se konektor postavi u različitim pravcima . Ovaj inovativni pristup omogućava kreiranje budućih baterija za iPhone koje nisu samo većeg kapaciteta, već́ takođe sadrže konektore i nalepnice pod različitim uglovima kako bi se efikasno rešila prostorna ograničenja.

Korišćenjem više konektora sa jezičcima koji se protežu u različitim pravcima, uključujući jezičke pod pravim uglom u odnosu na primarni pravac, Apple dizajn ne samo da optimizuje iskorišćenost prostora već i povećava kapacitet baterije i značajno poboljšava efikasnost funkcionisanja baterije.

Jednom rečju baterija duže traje.

Izvor: Benchmark/Kurir/Darko Mulic