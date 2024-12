U današnje vreme tehnologije su veoma razvijene, te mlađe generacije u samo nekoliko klikova mogu doći do svoje omiljene igrice. Nekada je to pak bilo drugačije, a to znaju svi oni koji su detinjstvo provodili uz čuvenu Sega Mega Drive. Retko ko je mogao da je kupi, ali se zato veoma često iznajmljivala u video klubovima i na njoj su se igrale brojne igrice svih kategorija. Nakon Sege došao je na red Nitendo.