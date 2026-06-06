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Stručnjaci za nekretnine upozoravaju da izbor boje za ogradu nije samo pitanje ukusa - pojedine nijanse mogu ostaviti loš utisak na potencijalne kupce i čak uticati na cenu nekretnine.

Ako planirate prodaju kuće ili stana, možda bi vredelo da razmislite o tome kako izgleda vaša ograda. Previše upadljive ili zapuštene boje mogu učiniti da dvorište deluje manje privlačno i ostave utisak dodatnih troškova za buduće vlasnike.

Crvena i jarke boje odbijaju kupce

Džoni Kristi, suosnivač kompanije za otkup nekretnina, upozorava da jarko crvena ograda može biti problem jer snažno dominira spoljnim prostorom.

- Upadljive boje često dele mišljenja i otežavaju kupcima da zamisle baštu kao neutralan i funkcionalan deo doma - objasnio je stručnjak.

Ograda Foto: Linda Brotkorb / Alamy / Profimedia

Prema njegovim procenama, jarko crvena ograda može smanjiti vrednost nekretnine za jedan do tri odsto, dok veoma upadljive ili neon nijanse mogu oboriti cenu i do pet odsto.

Žuta ostavlja utisak zapuštenosti

Iako deluje vedro i privlačno, žuta boja na ogradi često neravnomerno bledi i brzo pokazuje tragove habanja. To može ostaviti utisak da spoljašnjost doma nije dovoljno održavana, čak i kada je ostatak nekretnine u dobrom stanju.

Stručnjaci procenjuju da žuta ograda može umanjiti vrednost kuće za jedan do dva odsto.

Tamnobraon je čest izbor, ali ima jednu manu

Tamnobraon ograde su među najčešćim izborima, ali kada izblede ili postanu flekave, dvorište može delovati zapušteno i umorno.

Kupci to često vide kao dodatni posao i trošak odmah nakon useljenja, zbog čega bi vrednost nekretnine mogla pasti za tri do pet odsto.

(Kurir.rs/Blic)

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