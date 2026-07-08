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Dnevni horoskop za 8. jul donosi dinamiku i neočekivane preokrete, pružajući svim horoskopskim znakovima priliku da balansiraju između poslovnih ambicija i emotivnih potreba.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Astrološki aspekti donose vam izuzetnu priliku da ostvarite svoj najdalekosežniji cilj. Očekuje vas unapređenje. Slobodni Ovnovi mogu da upoznaju zanimljivu osobu u znaku Vodolije ili Lava. Proverite vid.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Ovaj period donosi vam unapređenje u karijeri. Planetarni aspekti stavljaju akcenat na pozitivnu poslovnu transformaciju. Očekuje vas rasplet nakon nesporazuma s partnerom. Komunikacija se poboljšava. Melanholični ste i depresivni.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Pred vama je kraće poslovno putovanje. Proširujete krug saradnika i to vam donosi prosperitet i unapređenje finansijske situacije. Odnos s partnerom prelazi u mirnije vode. Uspešno prevazilazite nesporazum. Problem sa sinusima.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Poslovni pregovori mogu biti naporni, ali će vam pozitivan ishod doneti dugoročno rešenje na finansijskom planu. Ovaj dan provodite u atmosferi punoj ljubavi, koja ispunjava vaš odnos s partnerom. Stomačne tegobe.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Boravak planeta u vašem polju privatnog biznisa stavlja akcenat na osamostaljenje i lični napredak u krugovima poslovnog sveta. Ljubavna romansa s jednom šarmantnom Vagom ili Vodolijom daje vam novi elan. Premoreni ste.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Device koje se bave kreativnim zanimanjem očekuju uspeh i popularnost. Finansijski uspeh. Počeli ste da se viđate sa osobom koja vas je oduševila na prvi pogled. Ipak, ne preterujte sa idealizacijom. Hitno promenite način ishrane.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Nezaposlene Vage očekuje dobra poslovna ponuda, ali će se raditi o kratkotrajnom rešenju u vidu honorarne saradnje. Astrološki aspekti u vašem polju doma i porodice stavljaju akcenat na to da ćete rešiti porodična pitanja. Plitko disanje, uradite snimak pluća.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Glavni akcenat ovog dana je na uspešno zaključenom poslovnom sporazumu i novoj saradnji. Uspeh sa inostranstvom. Prevazišli ste ljubomoru i dramatične scene u odnosu s partnerom. Sledi dalja harmonizacije odnosa s partnerom. Nervoza.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Dominantna tema čitavog ovog dana su finansije. Poslovi koje sad budete pokrenuli mogu vam doneti veliki napredak. Ljubavna romansa sa osobom koja živi u inostranstvu može se pretvoriti u dugotrajnu vezu. Problemi sa žučnom kesom.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Planete vam donose veliki napredak u poslovanju i karijeri uopšte. U ovom periodu otvara vam se sjajna perspektiva. Slobodne Jarčeve očekuje prelazak granice kolegijalnog odnosa sa osobom na poslu. Unosite više vitamina i minerala.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Pred vama se nalazi ponuda koja podrazumeva prelazak u drugu sredinu. Poslušajte svoju intuiciju, ona vam je sada najbolji vodič. Ovaj dan donosi vam mogućnost da uđete u vezu sa osobom koju ste upoznali preko kolega. Glavobolja.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Period je povoljan za razvijanje privatnog biznisa. Možete uspostaviti saradnju s firmom iz inostranstva i ostvariti profit. Romantičan je period, očekuju vas brojni sastanci sa osobom koja vam se sve više dopada. Pojava ekcema. Obratite se odmah dermatologu.

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