Slušaj vest

Druga polovina nedelje mnogima će doneti uobičajene obaveze, ali prema astrologiji,dva horoskopska znaka mogla bi se prijatno iznenaditi kada je reč o novcu. Zvezde sugerišu da se otvaraju prilike za dodatnu zaradu, povraćaj novca ili poslovnu ponudu koja će dugoročno pozitivno uticati na finansije. Astrolozi smatraju da će najviše razloga za zadovoljstvo imati Bikovi i Jarčevi.

Bik

Bik Foto: Shutterstock

Bikovi bi u drugoj polovini nedelje mogli dobiti vest koja će im popraviti raspoloženje. Moguća je uplata koju su već gotovo otpisali, povraćaj novca ili prilika za dodatni posao koji neće zahtevati mnogo vremena. Na poslu će neko primetiti vaš trud i predložiti vam saradnju koja bi mogla da se pokaže vrlo isplativom. Ako razmišljate o razgovoru o povišici ili novim poslovnim uslovima, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Iako će finansijska situacija biti povoljnija, zvezde savetuju da ne donosite ishitrene odluke. Deo novca bilo bi mudro sačuvati ili uložiti u nešto što će vam dugoročno koristiti.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Jarčevi bi mogli osetiti da se sav trud iz prethodnih meseci napokon isplatio. Moguća je nagrada za dobro odrađen posao, bonus, honorar ili poslovna ponuda koja otvara vrata većim prihodima. Ako ste poslednjih nedelja čekali odgovor vezan za posao ili finansije, druga polovina nedelje mogla bi doneti upravo ono čemu ste se nadali. Osim dodatnog novca, Jarčevi će dobiti i više samopouzdanja kada je reč o budućim finansijskim odlukama. Dobro je vreme za planiranje većih kupovina, štednje ili ulaganja, ali bez nepotrebnog rizika.

Iskoristite prilike koje vam dolaze

Astrolozi poručuju da će druga polovina nedelje nagraditi one koji su bili uporni i strpljivi. Neočekivana zarada možda neće stići u obliku dobitka na lutriji, ali bi mogla biti početak perioda finansijske stabilnosti. Zato budite otvoreni za nove poslovne kontakte, pažljivo pročitajte svaku ponudu koja vam stigne i nemojte potceniti prilike koje se na prvi pogled čine malima. Upravo jedna od njih mogla bi se pokazati najvrednijom.

Pogledajte video: Šta je mundalna astrologija?