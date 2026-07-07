Slušaj vest

Hrvatsko ostrvo Hvar i tokom ove letnje sezone privlači brojne posetioce iz okolnih zemalja, koji ostaju zadivljeni njegovim prirodnim čarima i bistrim plavetnilom. Među onima koji nisu štedeli reči hvale našao se i poznati influenser iz Srbije, čiji je video-zapis sa letovanja postao veoma viralan na digitalnim platformama.

Na svom Instagram nalogu "gosn.barna", Dušan je objavio materijal u kojem je prikazao skrivene plaže, istorijski centar i opštu panoramu mesta, iznoseći lične impresije o boravku na ostrvu. Ta objava je ubrzo pokrenula lavinu reakcija i komentara korisnika iz obe države.

"Sad ću vam reći nešto o lepotama ovog rajskog ostrva. Ljudi, ja sam oboren s nogu," započeo je svoje izlaganje.

Naročit utisak na njega ostavila je specifična nijansa morske vode, koju je uporedio sa dalekim i egzotičnim krajevima.

"Imate ovu boju mora koja izgleda kao da ste na Karibima. Savršeno se poklapa sa bojom mojih očiju," našalio se influenser.

Bogato kulturno nasleđe

U nastavku je podsetio gledaoce na podatak da Hvar važi za mesto sa najvećim brojem sunčanih dana na jadranskoj obali.

"Grad Hvar ima oko 2.700 sunčanih sati godišnje i poznat je po svojoj dugoj istoriji, koja seže još u kasni srednji vek," objašnjava on, a izuzetne pohvale uputio je i lokalnim kulinarskim majstorima: "Kuvari i ugostitelji ovde pravi su profesionalci".

Tokom obilaska kamenih ulica starog jezgra, osvrnuo se i na jedan od najvažnijih spomenika kulture u ovom gradu: "Ovde imate najstarije javno pozorište u celoj Evropi".

Simpatije je pobrao i njegov osvrt na lokalni govor koji je imao priliku da čuje: "Moja prijateljica Paloma koja me je ugostila priča tako lepim naglaskom. Nama iz Srbije to zvuči simpatično i zanimljivo, ali reč je o izvornom, autohtonom dalmatinskom dijalektu".

Srpski influenser Dušan o Hvaru Foto: Printscreen/Instagram/gosn.barna

Takođe, pejzaž koji se pruža prema obližnjem arhipelagu ostavio ga je bez daha: "Preko puta mene nalaze se Paklena ostrva. Nalazite se usred Evrope, na Jadranu, a imate osećaj kao da ste na Kanarskim ostrvima. Što bi rekli naši stari ljudi - nema mora do Jadrana."

Reakcije javnosti

Kratko nakon objavljivanja, video je generisao mnoštvo komentara pratilaca iz Srbije i Hrvatske, koji su mahom potvrdili njegove reči: "Predivno, uživajte", "A tek da posetiš Korčulu, pravi skriveni dragulj", "Dolaze nam pametni, nezatrovani ljudi čistog srca. Samo vi dođite i uživajte. Budala ima u svakoj državi, ali dobrodošli ste", glasili su neki od komentara.

Inače, ovom autoru ovo nije prvi put da javno iznosi pozitivne utiske o Hrvatskoj, budući da je prošle sezone pažnju privukao reportažama iz Splita, gde je takođe apostrofirao srdačnost domaćina i lepotu obale. Ipak, sudeći prema najnovijem materijalu, Hvar je uspeo da ostavi još snažniji utisak na njega.

Pogledajte video: