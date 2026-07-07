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Dana 10. jula 2026. godine Venera, planeta ljubavi, lepote, uživanja i vrednosti, ulazi u znak Device i donosi potpuno drugačiju energiju u odnose, finansije i način na koji pokazujemo emocije. Dok Venera u prethodnim znacima često traži veliku strast, romantiku i dramatične gestove, njen ulazak u Devicu donosi potrebu za nečim mnogo dubljim - stabilnošću, pažnjom i dokazima kroz dela.

Ovo je period kada više ne slušamo samo šta neko govori, već posmatramo šta radi.Ljubav se pokazuje kroz male rituale: poruku za dobro jutro, pomoć kada je teško, brigu o detaljima i osećaj da neko zaista vidi naše potrebe.Venera u Devici donosi i želju da unapredimo sebe - svoj izgled, zdravlje, svakodnevne navike i način na koji upravljamo novcem. Ovo je energija "manje je više": manje površnih odnosa, a više kvaliteta, iskrenosti i odnosa koji imaju budućnost.

Međutim, ova pozicija može doneti i preveliku analizu emocija. Devica želi savršenstvo, pa je važno ne tražiti mane tamo gde postoji nešto lepo. Ljubav nije projekat koji treba popraviti - već odnos koji treba negovati.

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Ovnove Venera u Devici donosi fokus na svakodnevni život, posao i rutinu. U ljubavi ćete želeti da vidite konkretne poteze, a ne samo obećanja. Slobodni Ovnovi mogu upoznati nekoga kroz posao, obaveze, trening, zdravlje ili svakodnevne aktivnosti. Privlačiće vas osobe koje deluju pouzdano, organizovano i stabilno. Zauzeti Ovnovi mogu osetiti potrebu da unaprede odnos kroz male promene - više zajedničkih navika, bolju organizaciju vremena i više pažnje.

Savet: Ne pokušavajte sve sami. Dozvolite drugima da vam pokažu ljubav.

Bik

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Kao zemljani znak kojim Venera vlada, Bik ovu energiju oseća veoma snažno. Ovo je period vraćanja zadovoljstvu, romantici i uživanju. Venera u Devici otvara vrata kreativnosti, flertu i lepim emotivnim iskustvima. Mogući su novi počeci u ljubavi, posebno kroz hobije, putovanja ili društvene aktivnosti. Zauzeti Bikovi mogu ponovo pronaći onu iskru koja je možda bila izgubljena u rutini. Na finansijskom planu ovo je dobar period za promišljene investicije i ulaganja u nešto što dugoročno donosi vrednost.

Savet: Uživanje ne mora biti luksuz - ponekad je najveći luksuz mir.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Blizancima Venera u Devici donosi fokus na dom, porodicu i emotivnu sigurnost. Možete imati potrebu da uredite svoj prostor, promenite nešto u domu ili napravite atmosferu koja vam više prija. U ljubavi ćete tražiti osećaj pripadnosti. Površni razgovori neće vas zadovoljiti - želećete iskrenost i dubinu. Slobodni Blizanci mogu privući osobu koja deluje mirnije, stabilnije i drugačije od onoga na šta su navikli.

Savet: Ne bežite od emocija samo zato što ih je teško objasniti.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Rakove ovo je period komunikacije, novih poznanstava i emotivnog povezivanja kroz razgovor. Venera u Devici donosi potrebu da jasno kažete šta osećate. Nema više čitanja između redova — iskrenost postaje ključ. Moguće su lepe vesti, kraća putovanja, nova poznanstva ili obnavljanje kontakta sa nekim iz prošlosti. U ljubavi će vas privući inteligencija i način na koji neko razmišlja.

Savet: Prava osoba neće zahtevati da krijete ono što osećate.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Nakon perioda kada je Lav u centru pažnje, Venera u Devici donosi fokus na vrednosti, novac i samopouzdanje.Ovo je odličan period da promenite odnos prema sebi. Kada cenite sebe, privlačite i bolje odnose. U ljubavi ćete tražiti sigurnost i stabilnost. Velike reči više neće imati isti efekat ako nisu praćene delima. Finansije mogu doživeti poboljšanje kroz pametne odluke i bolju organizaciju.

Savet: Ne dokazujte svoju vrednost - pokažite je.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Venera ulazi upravo u vaš znak, što za Device donosi jedan od najvažnijih perioda godine kada su ljubav, lepota i lični magnetizam u pitanju. Ovo je vreme kada možete posebno zračiti. Ljudi primećuju vašu energiju, stil i prisustvo. Slobodne Device mogu privući ozbiljnu ljubav. Ovo nije tranzit prolaznih priča, već odnosa koji mogu imati potencijal za budućnost. Zauzete Device mogu želeti da unaprede odnos i uvedu više nežnosti u svakodnevicu.

Savet: Ne čekajte da budete savršeni da biste bili voljeni.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Vage, kojima je Venera vladar, ovaj tranzit donosi unutrašnje čišćenje i završavanje emotivnih ciklusa. Možete shvatiti šta više ne želite da nosite iz prošlosti. Neki odnosi mogu dobiti novu dubinu, dok će oni koji nemaju stabilan temelj prirodno početi da se udaljavaju. Ovo je odličan period za rad na sebi, odmoru i vraćanju unutrašnjeg mira.

Savet: Nekada je najveći znak ljubavi prema sebi - pustiti ono što vas iscrpljuje.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Venera u Devici donosi Škorpijama društvenu energiju, nova poznanstva i mogućnost da kroz prijateljstva nastane nešto više. Možete upoznati osobu koja deli vaše ciljeve i vrednosti. Ovo je period kada ćete više ceniti emocionalnu zrelost nego intenzitet bez stabilnosti.

Savet: Birajte ljude uz koje možete biti svoji, ne samo one koji vas privlače.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Strelčevima Venera u Devici aktivira karijeru, ambicije i javni imidž. Možete dobiti priznanje za svoj trud ili privući pažnju osobe koja ima značajnu ulogu u vašem profesionalnom životu. U ljubavi ćete želeti partnera koji vas podržava u vašim ciljevima.

Savet: Prava ljubav nije prepreka vašim snovima, već podrška na tom putu.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jarčevi će posebno osetiti sklad ove energije. Venera u Devici donosi romantiku, putovanja, učenje i širenje vidika. Moguća su poznanstva sa osobama iz drugih gradova ili zemalja, kao i ljubavne priče koje počinju neočekivano. Ovo je period kada možete više uživati i dozvoliti sebi spontanost.

Savet: Ne planira se svaki lep trenutak - neke stvari treba samo doživeti.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Venera u Devici donosi Vodolijama intenzivniji period u ljubavi, posebno kada su u pitanju bliskost, poverenje i zajedničke vrednosti. Ovo je vreme za iskrene razgovore o odnosima, emocijama i budućnosti. Moguća su i finansijska pitanja koja zahtevaju pažnju i dobru organizaciju.

Savet: Ranjivost nije slabost, već najdublji oblik povezivanja.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Ribe Venera u Devici aktivira polje partnerstva i donosi snažan fokus na odnose. Ovo može biti jedan od najvažnijih tranzita godine za ljubav. Slobodne Ribe mogu upoznati osobu koja deluje kao ozbiljan potencijal. Zauzete Ribe mogu obnoviti bliskost i rešiti pitanja koja su dugo bila na čekanju.

Savet: Ljubav nije samo osećaj - ona je svakodnevni izbor.

Venera u Devici nas uči da prava ljubav živi u detaljima. Od 10. jula 2026. pa tokom ovog tranzita, univerzalna poruka Venere u Devici jeste da prestajemo da tražimo spektakl i počinjemo da cenimo ono što traje. Najlepše priče neće se graditi velikim obećanjima, već malim postupcima. Ovo je period kada ljubav postaje praktična, nežna i stvarna - baš kao što bi trebalo da bude.

(Kurir.rs/Ona)

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